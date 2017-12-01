图文：创立方：给青春之梦一个舞台寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮南漳县国税局深化税收征管改革潜江建公共烟廊治理餐馆油烟走访企业护航非公经济发展监督毁林者补植林地130余亩俄罗斯世界杯今晚分组抽签2017年国家体育产业基地评选揭晓体坛简讯图文：12月份全省体育赛事（活动）预告图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜
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 第13版 社会/体育
·图文：创立方：给青春之梦一个舞台
·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮
·南漳县国税局深化税收征管改革
·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟
·走访企业护航非公经济发展
·监督毁林者补植林地130余亩
·俄罗斯世界杯今晚分组抽签
·2017年国家体育产业基地评选揭晓
·体坛简讯
·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜
湖北日报电子版
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13 社会/体育 2017.12.1 星期五
体坛简讯
    湖北日报讯 ●上海上港昨日正式宣布主教练博阿斯离任，而博阿斯确认将参加2018年达喀尔拉力赛的汽车组比赛；同一天，贵州恒丰智诚也正式宣布与主帅曼萨诺续约，新合约为期一年。


   
　