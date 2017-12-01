查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 体坛简讯 湖北日报讯 ●上海上港昨日正式宣布主教练博阿斯离任，而博阿斯确认将参加2018年达喀尔拉力赛的汽车组比赛；同一天，贵州恒丰智诚也正式宣布与主帅曼萨诺续约，新合约为期一年。





