查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 2017年国家体育产业基地评选揭晓 当代明诚等三家我省单位上榜 湖北日报讯 湖北日报讯（记者蔡毅、通讯员刘德新）国家体育总局近日正式公布了2017年国家体育产业基地评选结果，我省共有三家单位上榜，它们分别是武汉当代明诚文化股份有限公司、宜昌百里荒生态农业旅游开发有限公司和湖北神农架国际滑雪场。

国家体育产业示范单位和项目，是经国家体育总局命名，在体育产业发展方面具备相当基础、规模和特色的体育单位，或在体育产业某领域具有重要影响力和较强竞争力的体育单位，有体育产业“国家队”的美名。

武汉当代明诚、宜昌百里荒以及神农架国际滑雪场此次能从众多优秀体育公司中脱颖而出，与其近年来在体育产业稳健布局、国际化视野及其产生的积极影响不无关系。以当代明诚为例，该公司拥有国内顶尖体育营销公司双刃剑体育、中国国际体育版权运营平台明诚传播、欧洲顶级体育经纪公司MBS、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司等全资、控股和参股企业，积极推动中国足球、篮球等相关体育资源的全球性流动。





