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社会/体育
2017.12.1 星期五
俄罗斯世界杯今晚分组抽签
央视五套23时直播盛况
湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员叶青）北京时间12月1日23时，2018年俄罗斯世界杯决赛阶段的分组抽签仪式将在莫斯科举行。东道主能否如愿抽得一支好签？哪些强队会落入死亡之组？伊韩等亚洲球队的命运如何？这一切的悬念，均将在这场万众瞩目的抽签仪式结束后揭晓答案。
早在今年9月份，国际足联就确定了本届世界杯32强的分档规则以及抽签规则。与过往抽签一样，属于同一大洲球队回避的原则依然存在，但对于32强中共占据13席的欧洲球队来说，在小组赛出现欧洲兄弟相争的局面不可避免，为此，国际足联还规定，本次抽签同一小组最多只能有两支欧洲球队。尽管国际足联有意平衡各小组的实力差距，但鉴于目前西班牙和英格兰等强队降入第2档的因素，本次世界杯出现死亡之组的可能性大增。
本次世界杯，亚洲首次有5支队伍征战，但他们的整体实力在32强中仍处于弱势地位。在此前的分档中，除了伊朗幸运地跻身第3档外，日本、韩国、沙特、澳大利亚队均落位于第4档。对于他们而言，要想从小组中爆冷突围，实属不易。对于亚洲球队本次世界杯的前景，前杭州绿城主帅、曾带过日本国家队的冈田武史预测，亚洲足球水平在最近的几年停滞不前，日韩等强队的实力下滑严重，并认为亚洲球队在本次世界杯上很有可能会重蹈上届世界杯（四支球队在各自小组中垫底）的覆辙。