图文：创立方：给青春之梦一个舞台寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮南漳县国税局深化税收征管改革潜江建公共烟廊治理餐馆油烟走访企业护航非公经济发展监督毁林者补植林地130余亩俄罗斯世界杯今晚分组抽签2017年国家体育产业基地评选揭晓体坛简讯图文：12月份全省体育赛事（活动）预告图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第13版 社会/体育
·图文：创立方：给青春之梦一个舞台
·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮
·南漳县国税局深化税收征管改革
·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟
·走访企业护航非公经济发展
·监督毁林者补植林地130余亩
·俄罗斯世界杯今晚分组抽签
·2017年国家体育产业基地评选揭晓
·体坛简讯
·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜
湖北日报电子版
----  
 
13 社会/体育 2017.12.1 星期五
俄罗斯世界杯今晚分组抽签
央视五套23时直播盛况
    湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员叶青）北京时间12月1日23时，2018年俄罗斯世界杯决赛阶段的分组抽签仪式将在莫斯科举行。东道主能否如愿抽得一支好签？哪些强队会落入死亡之组？伊韩等亚洲球队的命运如何？这一切的悬念，均将在这场万众瞩目的抽签仪式结束后揭晓答案。
    早在今年9月份，国际足联就确定了本届世界杯32强的分档规则以及抽签规则。与过往抽签一样，属于同一大洲球队回避的原则依然存在，但对于32强中共占据13席的欧洲球队来说，在小组赛出现欧洲兄弟相争的局面不可避免，为此，国际足联还规定，本次抽签同一小组最多只能有两支欧洲球队。尽管国际足联有意平衡各小组的实力差距，但鉴于目前西班牙和英格兰等强队降入第2档的因素，本次世界杯出现死亡之组的可能性大增。
    本次世界杯，亚洲首次有5支队伍征战，但他们的整体实力在32强中仍处于弱势地位。在此前的分档中，除了伊朗幸运地跻身第3档外，日本、韩国、沙特、澳大利亚队均落位于第4档。对于他们而言，要想从小组中爆冷突围，实属不易。对于亚洲球队本次世界杯的前景，前杭州绿城主帅、曾带过日本国家队的冈田武史预测，亚洲足球水平在最近的几年停滞不前，日韩等强队的实力下滑严重，并认为亚洲球队在本次世界杯上很有可能会重蹈上届世界杯（四支球队在各自小组中垫底）的覆辙。


   
　