查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 央视五套23时直播盛况 湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员叶青）北京时间12月1日23时，2018年俄罗斯世界杯决赛阶段的分组抽签仪式将在莫斯科举行。东道主能否如愿抽得一支好签？哪些强队会落入死亡之组？伊韩等亚洲球队的命运如何？这一切的悬念，均将在这场万众瞩目的抽签仪式结束后揭晓答案。

早在今年9月份，国际足联就确定了本届世界杯32强的分档规则以及抽签规则。与过往抽签一样，属于同一大洲球队回避的原则依然存在，但对于32强中共占据13席的欧洲球队来说，在小组赛出现欧洲兄弟相争的局面不可避免，为此，国际足联还规定，本次抽签同一小组最多只能有两支欧洲球队。尽管国际足联有意平衡各小组的实力差距，但鉴于目前西班牙和英格兰等强队降入第2档的因素，本次世界杯出现死亡之组的可能性大增。

本次世界杯，亚洲首次有5支队伍征战，但他们的整体实力在32强中仍处于弱势地位。在此前的分档中，除了伊朗幸运地跻身第3档外，日本、韩国、沙特、澳大利亚队均落位于第4档。对于他们而言，要想从小组中爆冷突围，实属不易。对于亚洲球队本次世界杯的前景，前杭州绿城主帅、曾带过日本国家队的冈田武史预测，亚洲足球水平在最近的几年停滞不前，日韩等强队的实力下滑严重，并认为亚洲球队在本次世界杯上很有可能会重蹈上届世界杯（四支球队在各自小组中垫底）的覆辙。





