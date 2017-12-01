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 第13版 社会/体育
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湖北日报电子版
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13 社会/体育 2017.12.1 星期五
老河口市检察院
监督毁林者补植林地130余亩
    湖北日报讯 11月9日从老河口市检察院了解到，为助力老河口“水乡花都”建设，该院强化案后监督，督促林业局和案件当事人及时、有效开展补植复绿工作。
    近两年，老河口市检察院通过“行政执法与刑事司法衔接”信息平台，联合林业局办理了数起农民毁林种地的案件。为此,多人被行政处罚和刑事处罚。老河口市检察院紧紧围绕当地“水乡花都”建设的主题，强化案后监督，督促林业局和案件当事人及时、有效开展补植复绿工作。然而，处罚不是目的。为此，该院一方面积极与林业局协商，主动为当事人推荐和提供存活率高、能见经济效益的树种，以达到保持林地长久生存的效果；另一方面积极适用刑事案件和行政处罚案件复植减轻处罚机制，鼓励当事人主动育苗、护苗。
    通过监督，2名刑事犯罪嫌疑人及4名行政处罚当事人共补植林地面积130余亩。同时，为了核查补植复绿是否落地生根，该院还联合老河口市林政稽查部门、老河口市森林公安局办案人员对全市补植复绿情况进行了突击复查，确保补植工作落实到位。 （浦克富）


   
　