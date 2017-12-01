查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 老河口市检察院 监督毁林者补植林地130余亩 湖北日报讯 11月9日从老河口市检察院了解到，为助力老河口“水乡花都”建设，该院强化案后监督，督促林业局和案件当事人及时、有效开展补植复绿工作。

近两年，老河口市检察院通过“行政执法与刑事司法衔接”信息平台，联合林业局办理了数起农民毁林种地的案件。为此,多人被行政处罚和刑事处罚。老河口市检察院紧紧围绕当地“水乡花都”建设的主题，强化案后监督，督促林业局和案件当事人及时、有效开展补植复绿工作。然而，处罚不是目的。为此，该院一方面积极与林业局协商，主动为当事人推荐和提供存活率高、能见经济效益的树种，以达到保持林地长久生存的效果；另一方面积极适用刑事案件和行政处罚案件复植减轻处罚机制，鼓励当事人主动育苗、护苗。

通过监督，2名刑事犯罪嫌疑人及4名行政处罚当事人共补植林地面积130余亩。同时，为了核查补植复绿是否落地生根，该院还联合老河口市林政稽查部门、老河口市森林公安局办案人员对全市补植复绿情况进行了突击复查，确保补植工作落实到位。 （浦克富）





