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 第13版 社会/体育
·图文：创立方：给青春之梦一个舞台
·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮
·南漳县国税局深化税收征管改革
·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟
·走访企业护航非公经济发展
·监督毁林者补植林地130余亩
·俄罗斯世界杯今晚分组抽签
·2017年国家体育产业基地评选揭晓
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·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜
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13 社会/体育 2017.12.1 星期五
老河口市检察院
走访企业护航非公经济发展
    湖北日报讯 11月，老河口市检察院联合市公安局先后走访该市牧原公司、若林电器等多家非公企业，了解企业生产经营状况，主动询问企业发展遇到的困难，并听取企业对检察工作的意见、建议，切实保障非公企业的合法利益。
    近年来,老河口市检察院深入贯彻落实“鄂检十条”，依法履职,积极作为,走访非公企业130余次。在服务非公企业健康发展的进程中，不断深化检察服务，充分利用“两法衔接”信息平台,有效开展法律监督工作，为该市非公企业发展撑起了一片法治蓝天。（张文慧）


   
　