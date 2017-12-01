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 第13版 社会/体育
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·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
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·南漳县国税局深化税收征管改革
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湖北日报电子版
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13 社会/体育 2017.12.1 星期五
潜江建公共烟廊治理餐馆油烟
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者彭磊、通讯员李理）11月28日，潜江市潜阳中路与南浦路沿线8家餐饮店外的排油烟管被集体截断，取而代之的是被称为“公共烟廊”的排放设备。
    记者在南浦路姚波野鱼馆发现，用餐高峰时店内无油烟味。在该店屋顶则设有公共烟廊的排气口，排出气体无色无味。店老板告诉记者，过去该店烟口对着街面，不仅墙面被熏黑，周边居民也多有怨言，如今恼人的油烟问题得到解决。
    今年9月开始，作为 “大气污染治理”的一大内容，该市计划在全市餐饮企业中推广公共烟廊。通过公共油烟管连接多家餐饮店抽油烟机，每个连接处加装油烟净化器，将油、烟分离，烟气随后进入公共烟廊并经环保净化装置转化为水蒸气后排出。
    据了解，公共烟廊建设费用由各户分摊，户均改造价格7000元至10000元。公共烟廊每年由公司定期清理，这为各餐饮店省下一笔维护费。该市正着手优化治理方案，计划通过政府补贴等方式鼓励全市餐饮单位修建公共烟廊，将于明年在中小餐饮店中全面推广。


   
　