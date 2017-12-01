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 第13版 社会/体育
·图文：创立方：给青春之梦一个舞台
·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
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·南漳县国税局深化税收征管改革
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湖北日报电子版
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13 社会/体育 2017.12.1 星期五
南漳县国税局深化税收征管改革
    湖北日报讯 截至10月31日，襄阳市南漳县国税局累计入库各项税收收入68261余万元，占年任务101%，同比增收25035余万元，增长58%，提前60天完成全年税收任务。创下超计划、超同期、超历史的“三超”佳绩。
    今年来，该局先后荣获“全国百佳国税地税合作县级示范区”“湖北省国税系统法治示范基地”“第五届全国文明单位”等殊荣。
    唯有改革方有出路。新年伊始，该局党组痛下决心，打破原有“层级管理、区域管理、税管员进户、各税统管”模式，提出建立以机构设置扁平化、机关科室实体化、户籍管理网格化、风险管控专业化、监督制衡科学化的“五化”征管新模式。该局将基层定为县局，将县局8个业务科室和分局定为税源风险管理部门，直接承接风险应对，税源管控，减少层级管理，实行“城乡管理一体化”，变区域管理为行业管理，实现专业团队管专业事。同时，压缩行政编制，充实征管力量，全局从事征管人员由不足80人扩充至130人，占干部总数的75%以上。
    该局结合行业特点，建立重点税源集中管理、行业税源分类管理、户籍信息巡查管理的制度体系，将风险应对指标、纳税质量、基础信息考核标准进行细化、量化，建立严密的岗责体系。
    建立国地税联合办税厅，在县行政服务中心建立300平米办税服务专区，实现“一窗”“一机”“一人”“一屏”通办。推行“互联网+税务”服务，开展“网上办税”春风服务行动，开展巡回培训辅导，“一对一”服务，让纳税人申报、缴税、开票变跑“马跑”为走“网路”。推行邮政代办业务，既方便纳税人，又减轻了国税工作压力，保证了改革有效运转。
    大胆推行人事制度改革，打破论资排辈、能上不能下的用人机制，变“伯乐”“相马”为赛马场上选良驹，实行人尽其才，才尽其用。今年来，该局先后有8人荣获全国、省级奖励，98人（次）获得市县嘉奖，县局荣获各类奖项32项。
    改革带来新飞跃。岗位职责清析明了，系统考核环环相扣，工作要求更加规范，干部责任性显著增强，工作效能显著提高。截至2017年10月底，南漳县国税局共完成风险应对任务381笔，查补入库税款5819.79万元，滞纳金加罚款122.17万元，征管质量跃入襄阳市前列。（刘炳国 寇斯祺）


   
　