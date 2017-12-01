查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 湖北日报讯 蒙华铺架项目年底前正值“大干100天劳动竞赛”时期，计划完成产值2.25亿元，截至2017年11月底，劳动竞赛已完成产值1.66亿元，占完成比73.7%。12月份计划完成0.75亿元，可超额完成劳动竞赛指标。中铁十一局蒙华铺架项目部多举措多形式掀起了工作新热潮。

班子高度重视，迅速贯彻落实。蒙华铺架项目部把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务来抓，牢固树立“四个意识”，与抓好当前各项工作结合起来。结合年底目标考核，要求每一名党员、职工群众要切实强化责任担当，并落实为全体员工的自觉行动。

结合当前工作，实现年度目标。蒙华铺架项目不忘初心、牢记使命，奉献蒙华，奋勇前行。狠抓施工生产，在安全、质量、进度上确保实现业主及集团公司提出的各阶段的节点工期，联系实际、在学以致用上下功夫，分析问题、化解施工生产中的矛盾，为蒙华铺架项目完成年度产值目标增添正能量。（彭思 曹丛奎）





