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 第13版 社会/体育
·图文：创立方：给青春之梦一个舞台
·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮
·南漳县国税局深化税收征管改革
·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟
·走访企业护航非公经济发展
·监督毁林者补植林地130余亩
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湖北日报电子版
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13 社会/体育 2017.12.1 星期五
寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨麟、通讯员朱勇）寒潮侵袭，武汉一夜入冬。11月30日，武汉救助站工作人员走上街头，深入车站、广场、桥梁涵洞等流浪乞讨人员重点区域，护送流浪乞讨未成年人、残疾人、行动不便人员到救助管理机构接受救助。
    省民政厅下发紧急通知要求，全省救助机构紧急启动“寒冬送温暖”专项救助行动，及时救助街头流浪乞讨人员。发现或接到生活无着人员线索，大城市救助机构要在1小时内、中小城市救助机构要在半小时内到达现场，实施救助。特别是极寒天气时段，要做好夜间和降雪、降温期间的巡视救助，增加巡查次数，扩大巡查范围。要按照保护性救助原则，及时护送流浪乞讨未成年人、残疾人、行动不便人员到救助管理机构接受救助，护送流浪乞讨危重病人和智障人员到医疗机构接受救治。
    省民政厅要求，各地要对救助和托养机构组织开展一次拉网式排查，确保受助人员有饭吃、有衣穿，患病人员得到及时救助。进一步强化安全责任意识，杜绝火灾、食物中毒、救助对象死伤等恶性事故发生。对因履职尽责不到位而发生重大安全责任事故的，对相关责任人一律进行追责问责。


   
　