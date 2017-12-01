查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨麟、通讯员朱勇）寒潮侵袭，武汉一夜入冬。11月30日，武汉救助站工作人员走上街头，深入车站、广场、桥梁涵洞等流浪乞讨人员重点区域，护送流浪乞讨未成年人、残疾人、行动不便人员到救助管理机构接受救助。

省民政厅下发紧急通知要求，全省救助机构紧急启动“寒冬送温暖”专项救助行动，及时救助街头流浪乞讨人员。发现或接到生活无着人员线索，大城市救助机构要在1小时内、中小城市救助机构要在半小时内到达现场，实施救助。特别是极寒天气时段，要做好夜间和降雪、降温期间的巡视救助，增加巡查次数，扩大巡查范围。要按照保护性救助原则，及时护送流浪乞讨未成年人、残疾人、行动不便人员到救助管理机构接受救助，护送流浪乞讨危重病人和智障人员到医疗机构接受救治。

省民政厅要求，各地要对救助和托养机构组织开展一次拉网式排查，确保受助人员有饭吃、有衣穿，患病人员得到及时救助。进一步强化安全责任意识，杜绝火灾、食物中毒、救助对象死伤等恶性事故发生。对因履职尽责不到位而发生重大安全责任事故的，对相关责任人一律进行追责问责。





