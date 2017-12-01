查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 社会/体育 ·图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ·寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 ·中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作新热潮 ·南漳县国税局深化税收征管改革 ·潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 ·走访企业护航非公经济发展 ·监督毁林者补植林地130余亩 ·俄罗斯世界杯今晚分组抽签 ·2017年国家体育产业基地评选揭晓 ·体坛简讯 ·图文：12月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛11月冠军榜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：创立方：给青春之梦一个舞 · 寒潮来袭，紧急搜救流浪乞讨人员 · 中铁十一局蒙华铺架项目掀起工作 · 南漳县国税局深化税收征管改革 · 潜江建公共烟廊治理餐馆油烟 · 走访企业护航非公经济发展 · 监督毁林者补植林地130余亩 · 俄罗斯世界杯今晚分组抽签 · 2017年国家体育产业基地评选 · 体坛简讯 · 图文：12月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛1 13 社会/体育 2017.12.1 星期五 图文：创立方：给青春之梦一个舞台 ——湖北拓展大学生创新创业服务路径 湖北日报讯 图为：从2016年6月启动首期“创立方·大学生路演周会”至今，省人才服务局以小而精的方式坚持举办了45期周会，共吸引200个大学生创业项目参加。



文/图 湖北日报全媒记者 胡蔓 李玉麟 通讯员 翟学丽



梦想之始，雨露润泽



“是否有足够庞大的用户群体，能够支撑起‘共享滑板’这一创业项目？”11月24日，在“创立方”第44期路演周会上，北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人李超发问道。

30双眼睛齐刷刷地注视着江汉大学毕业生、该项目创立人兰景。他顿了顿，有条不紊地回答：“如今不少中学已开设滑板课程，相信未来会有一大批用户群。”

这个项目是兰景及3名队友经过半年多时间打磨的。只要通过了风投的严苛考核，就有机会获得真金白银的支持。

每周五下午，在省人才服务局，专门为创业大学生提供的路演周会，已与立志创业的学子们有一个默契约定：将创业项目一一展示，与风投面对面交流。诸多年轻的面孔在这里相聚，丰富的点子在这里碰撞，无数的梦想在这里启航。“我们本着‘根植需求，务实为本’的原则，以‘好项目、好风投、好导师’为服务定位，为创业大学生搭建了一个政策咨询、创业辅导、融资对接、交流合作的服务平台。从2016年6月启动第一场周会至今，涉及工业机器人、互联网+农业、生物医药等领域，共有198个大学生创业项目入场宣介。”省人才服务局大学生就业创业服务处处长韩俊桥说。

划分专场、分类指导，日臻完善的创业服务，显示出强劲磁力。目前，路演周会已促成1个创业项目获得长江资本800万注资，27个创业项目获意向投资；9对达成项目间合作。

以路演为代表的“五个一”（“一台路演、一个计划、一堂课、一项赛事和一部微电影”）行动，在更深更广的层面，让创业二字浸润人心。

通过“创业引领计划走进高校”，激发在校大学生的创业热情；通过“创业大讲堂”，邀请知名创业者答疑解惑，扫除创业障碍；通过青年创业创新赛事，提升创业能力；通过“一部微电影”的展播，更广泛宣传创业政策。

如今，“五个一”已构筑起“创立方”这张湖北大学生创新创业的立体名片。



梦想路上，你我相随



创业不是一蹴而就的，迷茫时，需要点亮一盏灯；黑暗时，需要点燃一把火；势单时，需要锻造一块磁石。

对于高等教育资源丰富的湖北来说，既有人才优势的喜悦，也有就业安置的“忧思”，更需有促进创业的非常之功。“我的国外高校毕业证和学历证明遗失了，用国内学历认证申报，材料不符要求！”4个月前，窝巢创意家居有限公司的潘遥力在申报省创业扶持基金时，遇到了一件麻烦事，焦急中给大学生就业创业服务处打来求助电话。记不得多少次沟通、协调、跑腿，90天内，终于帮着潘遥力拿到相关学历证明，成功申请了基金。

创业的种子需要一路呵护与灌溉。

不久前，在光谷科技会展中心举行的首届湖北人力资源就业创业博览会上，就业创业服务处意外地将布展的重任交给了一家小公司。

这家仅有3人的大学生初创公司，能否顺利实施，大家心里没底。看着大学生创业者们每天坐1个多小时的公交车，抱着厚重的装饰材料来布展，大学生就业创业服务处相关负责人感动了。他也趴在地上帮着铺地毯，用行动给予支持。最终，大学生们用勤劳和智慧给这份难得信任圆满作答。

创业有短板，有风险，这是绕不开的话题。对于刚毕业的大学生创业者来说尤其如此。

2012年起，“湖北省大学生创业扶持项目”正式实施，每年给予优秀大学生创业项目2万元至20万元的无偿扶持。今年，安排了3000万元扶持709个项目。“这些钱弥补了创业者遇到的资金短板，并对冲了相应的失败风险，显示出鼓励创业的殷殷诚意和提升创业能力的良苦用心。”许多大学生感慨道。



梦想空间，无限遐想



从去年6月参加第2期“创立方”路演周会，到眼下在磁阻电机研发方面居国际领先水平，武汉深蓝动力科技有限公司联合创始人闫琳笑言:“这感觉简直就是坐上了直升机。”

回想去年路演，闫琳仍难掩兴奋。

“在介绍公司核心技术，以及实力雄厚的研发团队后，项目立即获得长江资本副总经理陈侃的关注。”闫琳说，“真没想到这个平台具有如此之大的吸引力。”

“你们的核心团队如何保障自主知识产权？有多少完成了成果转化？”陈侃的提问句句切中要害。详细回答了风投提问后，闫琳也直言诉求：“出让10%的股权，希望获得300万的融资。”最终，长江资本表现出极大的诚意，给予其800万股权融资。

“大学生创业拥有的是知识，缺乏的是资金和政策支持。‘创立方’这样的政府公益平台能把我们‘扶上马送一程’，更加坚定了我们留在湖北闯出一番天地的决心。”闫琳说。

每个人都享有公平出彩的机会，让每个梦想都有驰骋绽放的舞台。从“创立方”走出的创业项目，有27家企业入围2017年度湖北省大学生创业扶持项目扶持项目名单；有7个项目获得“中国创翼”青年创新创业大赛奖项；有12位大学生创业者，入围“3551光谷人才计划”；3人获2017年武汉市创业“十佳”大学生专项奖。

从战略思路的考量到各项政策的实施，从切中脉搏的设计到真金白银的扶持，每一次“有形之手”的推动，伴着“创立方”的律动，都激发出就业创业者的无限潜能。





