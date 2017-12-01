查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化 ·东西南北中 花鼓腔咚咚 ·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖” ·湖北深入推进冬春火灾防控工作 ·图文：层林尽染 ·文化之光耀税徽 ·省图书馆发布12月长江讲坛预告 ·地大登山队创下多个“第一” ·展映“华师故事”传递爱与力量 ·“桃树大王”许先平受聘产业教授 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 东西南北中 花鼓腔咚咚 · 图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑 · 湖北深入推进冬春火灾防控工作 · 图文：层林尽染 · 文化之光耀税徽 · 省图书馆发布12月长江讲坛预告 · 地大登山队创下多个“第一” · 展映“华师故事”传递爱与力量 · “桃树大王”许先平受聘产业教授 12 文化 2017.12.1 星期五 “桃树大王”许先平受聘产业教授 湖北日报讯 湖北日报讯（记者张卫华、通讯员陈国力）11月30日，仙桃“桃树大王”许先平获新头衔——武汉生物工程学院颁发聘书，聘他为该校产业教授。该院党委书记赵正洲称，这是武汉生物工程学院在农业领域聘任的第一个产业教授。

今年50岁的许先平是仙桃市剅河镇新场村农民，高中毕业。30年来，他一直从事桃品种的选育和规模化生产经营，创办了全省唯一的桃树研究所和“桃树种质资源圃”，成功培育出“仙桃一号”系列桃品种，扩大了湖北桃树扎根平原湖区的栽培范围。他收集保存国内外桃树品种资源400多份，自有种植面积1600亩，带动周边乡镇种桃4万亩，实现了鲜桃压茬上市的目标。

许先平曾被省科协授予“桃树大王”称号，获评全国首批“科普惠农兴村带头人”“省管乡土拔尖人才”，是享受省政府特殊津贴人员。

接过鲜红的聘书，许先平激动地说：“我从未想到一个泥腿子能走进‘象牙之塔’，给大学生去上课。我要把真心实意栽桃树、真金白银做产业、真知灼见谋发展、真实本领出效益的经验教给同学们。”





