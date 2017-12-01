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“桃树大王”许先平受聘产业教授
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文化
2017.12.1 星期五
“桃树大王”许先平受聘产业教授
湖北日报讯 湖北日报讯（记者张卫华、通讯员陈国力）11月30日，仙桃“桃树大王”许先平获新头衔——武汉生物工程学院颁发聘书，聘他为该校产业教授。该院党委书记赵正洲称，这是武汉生物工程学院在农业领域聘任的第一个产业教授。
今年50岁的许先平是仙桃市剅河镇新场村农民，高中毕业。30年来，他一直从事桃品种的选育和规模化生产经营，创办了全省唯一的桃树研究所和“桃树种质资源圃”，成功培育出“仙桃一号”系列桃品种，扩大了湖北桃树扎根平原湖区的栽培范围。他收集保存国内外桃树品种资源400多份，自有种植面积1600亩，带动周边乡镇种桃4万亩，实现了鲜桃压茬上市的目标。
许先平曾被省科协授予“桃树大王”称号，获评全国首批“科普惠农兴村带头人”“省管乡土拔尖人才”，是享受省政府特殊津贴人员。
接过鲜红的聘书，许先平激动地说：“我从未想到一个泥腿子能走进‘象牙之塔’，给大学生去上课。我要把真心实意栽桃树、真金白银做产业、真知灼见谋发展、真实本领出效益的经验教给同学们。”