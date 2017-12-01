查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化 ·东西南北中 花鼓腔咚咚 ·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖” ·湖北深入推进冬春火灾防控工作 ·图文：层林尽染 ·文化之光耀税徽 ·省图书馆发布12月长江讲坛预告 ·地大登山队创下多个“第一” ·展映“华师故事”传递爱与力量 ·“桃树大王”许先平受聘产业教授 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 东西南北中 花鼓腔咚咚 · 图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑 · 湖北深入推进冬春火灾防控工作 · 图文：层林尽染 · 文化之光耀税徽 · 省图书馆发布12月长江讲坛预告 · 地大登山队创下多个“第一” · 展映“华师故事”传递爱与力量 · “桃树大王”许先平受聘产业教授 12 文化 2017.12.1 星期五 展映“华师故事”传递爱与力量 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 韩晓玲 实习生 万苏雅 通讯员 郝日虹



“多年前我失去了一位亲人——父亲，如今却拥有了一个新家——华师。”11月25日、26日晚，华中师范大学连续举办两场“我们的故事——第二届‘华师故事’展映会”。该校“洋雷锋志愿服务队”队长、非洲留学生帕特深情地说：希望大家从他的故事中找到坚持梦想的力量。

来汉求学后，师生们的热情让帕特感受到家的温暖。他加入了“洋雷锋志愿服务队”。他说：“服务队目前有100多名队员，来自50多个国家。我们有着不同的肤色，说着不同的语言，但有同样的精神——热心公益，服务社会。”

带着爸爸上学的大一新生陈春林，谈起学校对父女俩无微不至的关爱。她说：“我会把这份感恩化作前行的动力，等自己将来有了能力，一定将这份爱传下去。”

上大学时曾是爱心社社员、毕业后也一直助学的谢先军，回忆了一个个感人故事，生动诠释了爱心社坚守、传承近20年的爱心箴言“造就他人、成就自我”。

一个个故事，通过现场展映和网络直播，引起了师生和校友们的情感共鸣。





