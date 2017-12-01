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·图文：层林尽染
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·地大登山队创下多个“第一”
·展映“华师故事”传递爱与力量
·“桃树大王”许先平受聘产业教授
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省图书馆发布12月长江讲坛预告
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地大登山队创下多个“第一”
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展映“华师故事”传递爱与力量
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“桃树大王”许先平受聘产业教授
12
文化
2017.12.1 星期五
展映“华师故事”传递爱与力量
湖北日报讯 湖北日报全媒记者 韩晓玲 实习生 万苏雅 通讯员 郝日虹
“多年前我失去了一位亲人——父亲，如今却拥有了一个新家——华师。”11月25日、26日晚，华中师范大学连续举办两场“我们的故事——第二届‘华师故事’展映会”。该校“洋雷锋志愿服务队”队长、非洲留学生帕特深情地说：希望大家从他的故事中找到坚持梦想的力量。
来汉求学后，师生们的热情让帕特感受到家的温暖。他加入了“洋雷锋志愿服务队”。他说：“服务队目前有100多名队员，来自50多个国家。我们有着不同的肤色，说着不同的语言，但有同样的精神——热心公益，服务社会。”
带着爸爸上学的大一新生陈春林，谈起学校对父女俩无微不至的关爱。她说：“我会把这份感恩化作前行的动力，等自己将来有了能力，一定将这份爱传下去。”
上大学时曾是爱心社社员、毕业后也一直助学的谢先军，回忆了一个个感人故事，生动诠释了爱心社坚守、传承近20年的爱心箴言“造就他人、成就自我”。
一个个故事，通过现场展映和网络直播，引起了师生和校友们的情感共鸣。