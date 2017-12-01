查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化 ·东西南北中 花鼓腔咚咚 ·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖” ·湖北深入推进冬春火灾防控工作 ·图文：层林尽染 ·文化之光耀税徽 ·省图书馆发布12月长江讲坛预告 ·地大登山队创下多个“第一” ·展映“华师故事”传递爱与力量 ·“桃树大王”许先平受聘产业教授 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 东西南北中 花鼓腔咚咚 · 图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑 · 湖北深入推进冬春火灾防控工作 · 图文：层林尽染 · 文化之光耀税徽 · 省图书馆发布12月长江讲坛预告 · 地大登山队创下多个“第一” · 展映“华师故事”传递爱与力量 · “桃树大王”许先平受聘产业教授 12 文化 2017.12.1 星期五 地大登山队创下多个“第一” 湖北日报讯 湖北日报讯（记者龚雪、通讯员庞伟红、陈华文）11月27日，中国地质大学（武汉）逸夫博物馆推出登山科考主题展览，总结梳理半个多世纪以来该校师生的登山成果。

1958年，地大建立全国第一支业余登山队；1985年，建立中国第一个民间登山协会；1998年，藏族籍在校生次落，成为全国首位登顶珠峰的在校大学生；2012年，武汉籍在校生陈晨，成为全国首位登项珠峰的在校女大学生。2012年至2016年间，地大登山队历时1756天，“丈量”了地球上12万公里的距离，登上世界七大洲的顶峰，还将足迹延伸至地球的南、北两极，成为世界上第一支独立组队并完成“7+2”登山科考活动的大学登山队。地大登山队队长董范介绍，“7+2”是指攀登七大洲最高峰，且徒步达到南极、北极极点的极限探险活动，这9个点代表的是地球上各个坐标系极点，代表了极限探险的最高境界。

地大登山队通过登山活动进行地质科学考察，使登山与科考有机结合。 据董范介绍，登山队员通过采集获取地球各极点雪样、水样、岩石标本，为地质、环境和测绘等专业研究人员提供了大量一手科研数据。地大党委书记何光彩介绍，目前全校已有6000多名师生获得国家体委颁发的登山运动员证书，撑起了中国登山界的半壁江山。





