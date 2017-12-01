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第12版 文化
·东西南北中 花鼓腔咚咚
·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖”
·湖北深入推进冬春火灾防控工作
·图文：层林尽染
·文化之光耀税徽
·省图书馆发布12月长江讲坛预告
·地大登山队创下多个“第一”
·展映“华师故事”传递爱与力量
·“桃树大王”许先平受聘产业教授
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东西南北中 花鼓腔咚咚
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图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑
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湖北深入推进冬春火灾防控工作
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图文：层林尽染
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文化之光耀税徽
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省图书馆发布12月长江讲坛预告
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地大登山队创下多个“第一”
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展映“华师故事”传递爱与力量
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“桃树大王”许先平受聘产业教授
12
文化
2017.12.1 星期五
省图书馆发布12月长江讲坛预告
湖北日报讯 湖北日报讯（记者别鸣、通讯员刘虹、竺佳怡）11月30日，省图书馆发布12月长江讲坛预告，一年一度的新年音乐会公益演出将举行，羽毛球世界冠军魏轶力、清华大学教授彭林、新疆师范大学音乐学院副院长崔斌等将先后为读者开讲。
12月2日9时30分，羽毛球世界冠军、省羽毛球女队一队教练员魏轶力在省图长江报告厅开讲《我的羽毛球运动生涯》。9日9时30分，新疆师范大学音乐学院副院长崔斌教授开讲《维吾尔古典音乐木卡姆》。16日9时30分，中央对外联络部原副部长、国际问题研究专家于洪君开讲《带你走进神奇的中亚》。23日9时30分，省社会科学院研究员刘玉堂开讲《楚文化的正能量》。30日9时30分，清华大学人文学院教授、博士生导师彭林开讲《中国古代礼仪文明》。
12月31日下午3时将举办一年一度的新年音乐会，由我省著名音乐指挥阿申率领武汉节庆广播交响乐团，为广大读者观众带来辞旧迎新的2018新年音乐会，演出节目包括《瑶族舞曲》《弦乐交响曲——向贝多芬致敬》《良宵》《步步高》《铃儿响叮当》等10余首脍炙人口的曲目。