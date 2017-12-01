查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化 ·东西南北中 花鼓腔咚咚 ·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖” ·湖北深入推进冬春火灾防控工作 ·图文：层林尽染 ·文化之光耀税徽 ·省图书馆发布12月长江讲坛预告 ·地大登山队创下多个“第一” ·展映“华师故事”传递爱与力量 ·“桃树大王”许先平受聘产业教授 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 东西南北中 花鼓腔咚咚 · 图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑 · 湖北深入推进冬春火灾防控工作 · 图文：层林尽染 · 文化之光耀税徽 · 省图书馆发布12月长江讲坛预告 · 地大登山队创下多个“第一” · 展映“华师故事”传递爱与力量 · “桃树大王”许先平受聘产业教授 12 文化 2017.12.1 星期五 省图书馆发布12月长江讲坛预告 湖北日报讯 湖北日报讯（记者别鸣、通讯员刘虹、竺佳怡）11月30日，省图书馆发布12月长江讲坛预告，一年一度的新年音乐会公益演出将举行，羽毛球世界冠军魏轶力、清华大学教授彭林、新疆师范大学音乐学院副院长崔斌等将先后为读者开讲。

12月2日9时30分，羽毛球世界冠军、省羽毛球女队一队教练员魏轶力在省图长江报告厅开讲《我的羽毛球运动生涯》。9日9时30分，新疆师范大学音乐学院副院长崔斌教授开讲《维吾尔古典音乐木卡姆》。16日9时30分，中央对外联络部原副部长、国际问题研究专家于洪君开讲《带你走进神奇的中亚》。23日9时30分，省社会科学院研究员刘玉堂开讲《楚文化的正能量》。30日9时30分，清华大学人文学院教授、博士生导师彭林开讲《中国古代礼仪文明》。

12月31日下午3时将举办一年一度的新年音乐会，由我省著名音乐指挥阿申率领武汉节庆广播交响乐团，为广大读者观众带来辞旧迎新的2018新年音乐会，演出节目包括《瑶族舞曲》《弦乐交响曲——向贝多芬致敬》《良宵》《步步高》《铃儿响叮当》等10余首脍炙人口的曲目。





