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健全机制，为孝廉文化培养沃土。

健全孝廉文化工作机制、保障机制、检查督导机制。组建了文化建设专班，确立孝廉文化建设的“12345”工作思路，即：明确1个主题，寻求2条路径，丰富3大内涵，搞好4个结合，实现五大目标。“我们聚焦孝廉文化,围绕‘十二孝廉’，加强国税文化建设，倡导‘一孝四感’，用孝文化的精神，引领全员感知国税、感悟国税、感动国税、感恩国税。”孝感市国税局党组书记、局长邓银汉如是说。该局高度重视文化建设，党组成员身体力行，率先成为国税文化建设的设计者、倡导者、宣传者，促使国税文化建设落地生根，推动“孝·感国税 孝廉文化”成为全市“四孝”文化品牌。

打通渠道，为孝廉文化播种育苗。首先是理论探索，让文化传承“够得着”；其次是搭建载体，让文化现象“看得到”；再次是把握重点，让文化声音“叫得响”。形成10个国税理念于一体的孝感国税文化精神体系；阵地建设与时俱进，文体活动精彩纷呈，文化产品推陈出新。全系统共兴建综合文化展示厅和廉政文化厅10个，文化长廊12条，文体活动室 15个，总面积 5600余平米，其中市局机关建成的孝廉文化教育基地，占地面积300余平米；全系统编印《追求卓越》《星光》等专著50余部；编印宣传折页、画册等宣传品281种；组织拍摄电视专题片29部；2016年设计制作的“六大攻坚战系列”之《湖北大鼓》受到国家税务总局赞许；今年创作的《税务之歌》，得到国家税务总局和省国税局的肯定。

稳步推进，促孝廉文化开花结果。

第一步：抓强基，以线串珠；第二步：抓固本，以点带面；第三步：抓提升，以虚为实。孝感市国税局围绕“文化立税，文化兴税，文化强税”真抓实干，全系统文化建设呈现“各出实招、各显特色、各展风采”的良好局面；以市局孝廉文化教育基地这个“示范点”为依托，积极向基层拓展延伸，全面辐射带动8个县市区局，建成各具特色的“一局一品”国税文化体系；孝廉文化寓于党风廉政建设、寓于税收业务工作、寓于优化纳税服务。“领导重视，舍得投入；系统推进，各具特色；载体丰富，造势有力；注重融合，相得益彰。”日前，在孝感市“孝廉机关建设”调研座谈会上，市委常委、宣传部长彭瑜对孝廉文化建设给予充分肯定。

以孝为钥开文化之门，以廉促税丰文化之翼，孝感国税孝廉文化之光，正在澴川大地上闪耀……（余晓春 杨宏）





