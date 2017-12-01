东西南北中 花鼓腔咚咚图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖”湖北深入推进冬春火灾防控工作图文：层林尽染文化之光耀税徽省图书馆发布12月长江讲坛预告地大登山队创下多个“第一”展映“华师故事”传递爱与力量“桃树大王”许先平受聘产业教授
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 第12版 文化
·东西南北中 花鼓腔咚咚
·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖”
·湖北深入推进冬春火灾防控工作
·图文：层林尽染
·文化之光耀税徽
·省图书馆发布12月长江讲坛预告
·地大登山队创下多个“第一”
·展映“华师故事”传递爱与力量
·“桃树大王”许先平受聘产业教授
湖北日报电子版
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12 文化 2017.12.1 星期五
图文：层林尽染
    湖北日报讯 深秋初冬交替时节，武汉文华学院近2000株红枫层林尽染，吸引了不少市民前来观赏拍照。（湖北日报全媒记者 陈勇 摄）


   
　