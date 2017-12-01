查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化 ·东西南北中 花鼓腔咚咚 ·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖” ·湖北深入推进冬春火灾防控工作 ·图文：层林尽染 ·文化之光耀税徽 ·省图书馆发布12月长江讲坛预告 ·地大登山队创下多个“第一” ·展映“华师故事”传递爱与力量 ·“桃树大王”许先平受聘产业教授 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 东西南北中 花鼓腔咚咚 · 图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑 · 湖北深入推进冬春火灾防控工作 · 图文：层林尽染 · 文化之光耀税徽 · 省图书馆发布12月长江讲坛预告 · 地大登山队创下多个“第一” · 展映“华师故事”传递爱与力量 · “桃树大王”许先平受聘产业教授 12 文化 2017.12.1 星期五 图文：层林尽染 湖北日报讯 深秋初冬交替时节，武汉文华学院近2000株红枫层林尽染，吸引了不少市民前来观赏拍照。（湖北日报全媒记者 陈勇 摄）





