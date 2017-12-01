查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化 ·东西南北中 花鼓腔咚咚 ·图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑文化奖” ·湖北深入推进冬春火灾防控工作 ·图文：层林尽染 ·文化之光耀税徽 ·省图书馆发布12月长江讲坛预告 ·地大登山队创下多个“第一” ·展映“华师故事”传递爱与力量 ·“桃树大王”许先平受聘产业教授 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 东西南北中 花鼓腔咚咚 · 图文：秭归屈原祠荣获“中华建筑 · 湖北深入推进冬春火灾防控工作 · 图文：层林尽染 · 文化之光耀税徽 · 省图书馆发布12月长江讲坛预告 · 地大登山队创下多个“第一” · 展映“华师故事”传递爱与力量 · “桃树大王”许先平受聘产业教授 12 文化 2017.12.1 星期五 湖北深入推进冬春火灾防控工作 湖北日报讯 11月28日，在鄂州市鄂城区百子畈村三组独居老人余少华家中，凤凰街办工作人员完成了最后一个独立式感烟探测器安装任务。近日，鄂州消防部门发动全市消防监督员、派出所民警依据前期排查的11293家“十小场所”清单，对550家住宿3人（含）以上“三合一”场所开展“回头看”，清退违规住宿89人；免费安装独立式感烟探测器400余个。

冬季火灾防控工作开展以来，省委、省政府高度重视，省委、省政府多位领导分别作出重要批示，省政府专门下发通知，省政府、省消防安全生产专业委员会、省公安厅分别召开会议，省消防安全委员会印发方案、制发提醒函，对全省冬防工作进行部署推动。各地敏锐感知、主动作为，积极发动市、县、乡镇党委政府、行业部门、公安机关，全面开展排查，有效将任务要求传递到了最基层、落实到了第一线。

11月22日，省消防安全委员会约谈教育、民政等12个省直部门，强调开展冬春火灾防控工作，要坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全“三个必须”，强化行业监管，推动行业系统冬春火灾防控工作。“要瞄准靶心，深化重点排查，解决一批历史遗留问题，坚决守住不发生群死群伤火灾事故的底线。”11月27日，省消防总队总队长张福好在全省冬春火灾防控工作视频调度会上就做好冬春火灾防控和当前重点工作进行强调部署。

连日来，各地消防部门敏锐感知、主动作为、精准发力，确保了各项部署要求落地见效。11月21日，武汉市委常委、公安局局长李义龙深入黄陂区检查督导冬季火灾防控工作，要求从最复杂的场所、最难以管理的方面，做最全面的准备。十堰市开展为期100天的“仓储物流、三合一、群租房”消防安全大整治专项行动，按照“逾期不整改隐患一律处罚、可能严重威胁公共安全一律查封、违法经营一律提请取缔、违章作业一律拘留”的“四个一律”措施整治隐患。襄阳强化责任牵引，问题导向，基础支撑，实战驱动，宣传先导“五大措施”，全面筑牢火灾防控“防火墙”。荆门要求全市78个基层派出所300余名民警，开展以“每个社区（驻村）民警至少走访1个社区（村组）、1家企业、1个个体工商户、1个重点场所、慰问1至2户困难职工或农民工”为内容的“五个走访”活动，检查消防安全，开展宣传教育。恩施州政府组建由督查室、应急办、公安等单位人员组成的2个工作专班，对全州8个县市今冬明春火灾防控工作推进情况进行专项督查。（刘艳红）





