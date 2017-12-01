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湖北日报讯（记者别鸣）记者从省文物部门获悉，我国首届“中华建筑文化奖”10月底在北京揭晓，秭归屈原祠搬迁重建工程项目荣获二等奖，这是持续20余年三峡工程文物保护大行动中唯一获此殊荣的项目。

屈原祠搬迁重建工程位于秭归县茅坪镇以东的凤凰山上，面向东南，与三峡大坝隔江对峙，紧靠秭归新县城，交通便利，实施内容主要由文物搬迁、文物重建、新建古建、仿古新建四部分组成。2002年省文物局指导委托北京建工建筑设计研究院进行施工建设，至2010年1月16日竣工验收。如今，秭归屈原祠不仅成为长江三峡流域湖北段地面文物保护样板工程，同时成为长江三峡30个最佳旅游核心景点之一。“中华建筑文化奖”是全国优秀工程勘察设计奖的专项奖之一，由中国勘察设计协会传统建筑分会主持评选，旨在弘扬中华优秀建筑文化，倡导和鼓励广大从业人员建造更多具有中华文化内涵的优秀工程。本届一同获奖的著名建筑有钓鱼台宾馆、邓小平缅怀馆、秦始皇兵马俑博物馆等。



屈原祠，让历史印记融入和谐自然

湖北日报全媒记者 别鸣



中国古代建筑是劳动人民智慧的积累和结晶，由朴实到丰富，由白色到色彩斑斓，它是中国古代灿烂文化的重要实物体现。屈原祠荣获“中华建筑文化奖”，正在于它的迁建不仅是一次工程上的尝试，更是对于文物保护工作中理论结合实践的一次探索。

我省文物专家介绍，从原址秭归老县城东五里的唐代“屈原沱”，到重修于清代的“清烈公祠”，再到长江北岸的向家坪，屈原祠经历了多次修建搬迁，能否保持历史厚重感是这一工程设计的关键所在。

北京建工建筑设计研究院设计团队认为，屈原祠的搬迁重建不单单是一个形式再建造的过程，而是要在新的场所发挥其应有社会价值，因此，对文物表示应有尊重的同时，要把历史与当下、文物与现代、人的行为与情怀融合在一起。

如今的秭归屈原祠，轴线布局坐西面东，附和楚文化中“尚东”的习俗。总体布局表现出强烈的山地建筑特征，建筑随山就势分布于8个台地之上，台地之间以石阶相连。建筑整体风格符合地方乡土建筑特色，同时力求表现楚文化的独特风韵。根据楚人认为自己是火神的嫡嗣、尚赤的习俗，建筑木构件装饰色彩方面以红黑色为主；屋顶鸟形脊饰、山墙及构件上的彩绘纹饰，几何纹、植物纹、动物纹等都反映出楚文化中对神鬼人的浪漫认识。道路的铺装仿章华台做法，用贝壳铺砌楚风的图案。绿化植被主要选择《离骚》《楚辞》中提及的植物。

秭归屈原祠，证明了最好的纪念建筑物并不是简单地保留历史，而是让历史印记融入到自然和谐的现代场所中。





