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 第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
湖北日报电子版
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11 经济 2017.12.1 星期五
武汉购买服务给农田“舒筋活络”
完成深松整地6.78万亩
    湖北日报讯 湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员王强)11月30日从武汉市农机办了解到，截至目前，武汉市今年完成农机深松整地作业6.78万亩，超额完成全年目标。
    根据年度目标，2017年武汉市需开展农机深松整地作业各2万亩。农机部门通过公开招投标，确定9家农机专业合作社为作业主体，分别在新洲区、江夏区、武汉经济开发（汉南）区的丘陵山区的旱作耕地，以政府购买服务形式，免费为农民实施深松整地作业6.78万亩。
    农机深松整地作业，好比给农田“舒筋活络”，是旱地保墒增产、提升农业综合生产能力的有效举措。作业时既不翻转土层，还能使残茬、秸秆等覆盖于地表，有利于涵养土壤，减少水土流失，提高施肥效果，有效保护地力。
    据测算，旱作耕地每2至3年进行一次深松整地，每公顷可多蓄水约400立方米，作物耐旱时间延长10天。对比实验显示，耕地经过一次深松后，一般作物当季可增产10%以上，玉米可增产15%，显著提高作物抗旱、抗倒伏能力，效果可持续3年。


   
　