查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 完成深松整地6.78万亩 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员王强)11月30日从武汉市农机办了解到，截至目前，武汉市今年完成农机深松整地作业6.78万亩，超额完成全年目标。

根据年度目标，2017年武汉市需开展农机深松整地作业各2万亩。农机部门通过公开招投标，确定9家农机专业合作社为作业主体，分别在新洲区、江夏区、武汉经济开发（汉南）区的丘陵山区的旱作耕地，以政府购买服务形式，免费为农民实施深松整地作业6.78万亩。

农机深松整地作业，好比给农田“舒筋活络”，是旱地保墒增产、提升农业综合生产能力的有效举措。作业时既不翻转土层，还能使残茬、秸秆等覆盖于地表，有利于涵养土壤，减少水土流失，提高施肥效果，有效保护地力。

据测算，旱作耕地每2至3年进行一次深松整地，每公顷可多蓄水约400立方米，作物耐旱时间延长10天。对比实验显示，耕地经过一次深松后，一般作物当季可增产10%以上，玉米可增产15%，显著提高作物抗旱、抗倒伏能力，效果可持续3年。





