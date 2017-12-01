穷农场何以变身“白富美”咸宁91个重点项目集中开工安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙图文：转型升级业绩稳定增长产业兴旺让七屋岭更美丽武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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 第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
湖北日报电子版
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11 经济 2017.12.1 星期五
产业兴旺让七屋岭更美丽
    湖北日报讯 湖北日报全媒记者 谭亲璐 通讯员 刘昀 吴斌

    仿古的“美丽乡村七屋岭”牌坊，青砖白墙红木的荆楚风味民居；七彩菊花绽放，长长的紫藤风车长廊……11月27日，湖北日报全媒记者走进天门市黄潭镇七屋岭村，这里刚刚举办了黄潭首届乡村文化旅游节，喜庆的气息还在空气中弥漫。“村级产业发展是近几年的事，中间还遭受了2016年特大洪涝灾害，我们都挺过来了！”村党支部书记杨国雄高兴地说。
    七屋岭村是一个传统的粮棉油“农业大村”，耕地面积3048亩，542户，人口2054人，大部分在外打工经商。如何提高农田经济收入？七屋岭村人在调整农业种植结构、产业转型发展下功夫。
    要致富，先修路。杨国雄讲述，2015年，村里集资加宽5米的通村路，80多岁的老党员王长安执意将自己积攒的角角分分清理出来，足有2000多元；村民张三香把儿子寄来的生活费5000元捐了出来。不到3天，全村集资53万多元。
    建基地，带农户。杨国雄带头示范，2014年，他流转了原村知青队一块土地，建起了“知青农庄”，种植120亩蔬菜、葡萄、草莓、桑葚等特色产品。他带领全村农户加入蔬果种植合作社，全村先后发展果园基地200多亩，有机蔬菜基地300多亩，每年产值4800多万元。绿色环保型特色板块基地，给乡村产业转型发展带来了活力。
    引项目，帮扶贫。七屋岭村积极招商引资，鼓励在外成功人士、有志人员回乡投资建设家乡。该村村民张三军从小爱养菊花，多次自费到外地学习菊花培植，2014年夺得武汉斗菊擂台赛“菊花花王”，2015年10月回乡流转161亩地，组建三军菊花种植专业合作社。今年已引进培育菊花品种1700多种，销售种苗收入50多万元，出售观赏菊收入20多万元。“党的十九大提出的土地承包期再延长30年，合作社与土地流转的村民签订了10年的延包合同，还特地请10多个贫困户做劳务工，帮助他们通过产业脱贫致富。”杨国雄介绍，今年全村共有36个贫困户42人就近打工，人均年收入2万至3万元，14户可望脱贫。


   
　