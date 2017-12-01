查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 产业兴旺让七屋岭更美丽 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 谭亲璐 通讯员 刘昀 吴斌



仿古的“美丽乡村七屋岭”牌坊，青砖白墙红木的荆楚风味民居；七彩菊花绽放，长长的紫藤风车长廊……11月27日，湖北日报全媒记者走进天门市黄潭镇七屋岭村，这里刚刚举办了黄潭首届乡村文化旅游节，喜庆的气息还在空气中弥漫。“村级产业发展是近几年的事，中间还遭受了2016年特大洪涝灾害，我们都挺过来了！”村党支部书记杨国雄高兴地说。

七屋岭村是一个传统的粮棉油“农业大村”，耕地面积3048亩，542户，人口2054人，大部分在外打工经商。如何提高农田经济收入？七屋岭村人在调整农业种植结构、产业转型发展下功夫。

要致富，先修路。杨国雄讲述，2015年，村里集资加宽5米的通村路，80多岁的老党员王长安执意将自己积攒的角角分分清理出来，足有2000多元；村民张三香把儿子寄来的生活费5000元捐了出来。不到3天，全村集资53万多元。

建基地，带农户。杨国雄带头示范，2014年，他流转了原村知青队一块土地，建起了“知青农庄”，种植120亩蔬菜、葡萄、草莓、桑葚等特色产品。他带领全村农户加入蔬果种植合作社，全村先后发展果园基地200多亩，有机蔬菜基地300多亩，每年产值4800多万元。绿色环保型特色板块基地，给乡村产业转型发展带来了活力。

引项目，帮扶贫。七屋岭村积极招商引资，鼓励在外成功人士、有志人员回乡投资建设家乡。该村村民张三军从小爱养菊花，多次自费到外地学习菊花培植，2014年夺得武汉斗菊擂台赛“菊花花王”，2015年10月回乡流转161亩地，组建三军菊花种植专业合作社。今年已引进培育菊花品种1700多种，销售种苗收入50多万元，出售观赏菊收入20多万元。“党的十九大提出的土地承包期再延长30年，合作社与土地流转的村民签订了10年的延包合同，还特地请10多个贫困户做劳务工，帮助他们通过产业脱贫致富。”杨国雄介绍，今年全村共有36个贫困户42人就近打工，人均年收入2万至3万元，14户可望脱贫。





