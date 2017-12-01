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第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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穷农场何以变身“白富美”
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图文：牢记使命 履行责任 筑牢
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产业兴旺让七屋岭更美丽
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武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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经济
2017.12.1 星期五
图文：转型升级业绩稳定增长
湖北日报讯 谷城县湖北金洋冶金股份有限公司是国家循环经济试点示范单位，从事废铅酸蓄电池回收、废铝处置及综合循环利用。今年公司推进产业转型升级，延伸产业链，发展有色金属新材料和产品深加工，业绩稳定增长。1月至10月，公司实现营业收入25.13亿元，纳税额大幅增长。 （湖北日报全媒记者 陈勇 视界网 阮班明 摄）