穷农场何以变身“白富美”咸宁91个重点项目集中开工安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙图文：转型升级业绩稳定增长产业兴旺让七屋岭更美丽武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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 第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
湖北日报电子版
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11 经济 2017.12.1 星期五
图文：转型升级业绩稳定增长
    湖北日报讯 谷城县湖北金洋冶金股份有限公司是国家循环经济试点示范单位，从事废铅酸蓄电池回收、废铝处置及综合循环利用。今年公司推进产业转型升级，延伸产业链，发展有色金属新材料和产品深加工，业绩稳定增长。1月至10月，公司实现营业收入25.13亿元，纳税额大幅增长。 （湖北日报全媒记者 陈勇 视界网 阮班明 摄）


   
　