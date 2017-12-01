查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 图文：转型升级业绩稳定增长 湖北日报讯 谷城县湖北金洋冶金股份有限公司是国家循环经济试点示范单位，从事废铅酸蓄电池回收、废铝处置及综合循环利用。今年公司推进产业转型升级，延伸产业链，发展有色金属新材料和产品深加工，业绩稳定增长。1月至10月，公司实现营业收入25.13亿元，纳税额大幅增长。 （湖北日报全媒记者 陈勇 视界网 阮班明 摄）





