查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ——中国光大银行武汉分行“金融知识进校园”综述 湖北日报讯 图为：光大银行金融专家为学生答疑解惑“防范打击非法校园贷”活动现场

图为：“金融知识进校园”活动受到师生青睐



全国金融工作会议上指出，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。金融在经济发展和社会生活中具有极其重要的地位和作用。帮助社会公众提升金融素质，减少或避免金融消费纠纷，依法维护金融消费者合法权益，改进银行业金融服务，维护金融稳定是银行业金融机构义不容辞的责任。

近几年，随着消费观念、消费方式的变化，高校学子们对金融产品的需求也日益旺盛。但是由于他们普遍缺少金融知识，社会阅历缺乏等问题，部分打着互联网金融、消费金融旗号的“非法校园贷”乘虚而入，对借款学生们的正常学习、生活埋下了巨大的隐患。这些“非法校园贷”往往用合法的外衣包装起来，常常用“零抵押”“极速放款”“低利率”这样的字眼吸引和迷惑大学生们，但是其实际利率却达到银行的20甚至30倍，加上各种名目的管理费用、逾期费用和催收费用，实际费用极高；更有甚者，采取一些极端的催收手段，对学生和其家庭的的人身财产安全造成了很大损害，给校园秩序造成了巨大的危害。



金融知识进校园筑牢校园金融防火墙



今年9月，按照湖北银监局的统一部署，中国光大银行武汉分行“金融知识进万家”宣传服务月活动正式启动。作为此项系列活动之一的“金融知识进校园”，光大银行武汉分行以普及金融知识、提高风险防范能力、维护金融秩序为目标，重点宣传防范违法违规“校园贷”“培训贷”、电信网络诈骗，维护社会大众和大学生群体的财产安全，在大学校园筑起一道金融安全“防火墙”。

为保障“金融知识进万家”宣传服务月各项活动的有效推进，光大银行武汉分行坚持规划先行，成立以分管行长任组长的活动领导小组，相关部门主要负责人为成员的领导小组。为使“金融知识进万家”宣传服务月活动不走过场、落到实处，光大银行武汉分行制定了《2017年“金融知识进万家”宣传活动方案》，明确了组织领导、时间安排、活动方式、宣传资料、媒体宣传等内容，并按照分工将具体事项落实到具体部门，严格落实每一项宣传活动的具体参与人员、宣传对象、宣传内容、宣传方式和宣传时间等。

9月21日，光大银行武汉分行联合湖北水利水电职业技术学院，在南湖校区和汤逊湖校区的学术报告厅，同时举办了“金融知识进万家暨防范打击非法校园贷”宣传服务启动仪式和金融知识讲座。

9月29日，光大银行武汉分行走进湖北大学，在校园内设置了金融知识展板和咨询台，并为湖北大学商学院的大学生们带去了一场精彩纷呈的金融知识讲座。

10月11日，光大银行武汉分行来到武汉铁路职业技术学院，为学校新生代表们带去了一堂生动详实的防范“非法校园贷”知识讲座。该行金融专家用真实的案例和生动的讲解，将他从事贷款八年来的心得毫无保留的告诉在座的大学生们。

10月12日，光大银行武汉分行来到武汉工程大学邮电与信息工程学院，以讲座、分发宣传资料、现场答疑解惑的方式向在校大学生们讲解了“非法校园贷”的危害，以提高大学生金融防范意识和自我保护能力，引导学生理性借贷、量力消费、珍惜信用。

光大银行武汉分行还依托辖内53家网点开展了金融知识进社区、进校园、进市场、进企业、进商超等活动，使金融知识宣传活动遍地开花。充分运用营业网点LED显示屏、液晶电视、网点海报、多媒体终端、自助设备等各种设备播放“金融知识进万家”活动宣传资料。在网点开辟宣传专区，设置宣传展台，摆放防范金融诈骗以及人民币知识等宣传材料，安排专人负责客户咨询和宣传，营造浓郁的金融知识宣传活动氛围。活动开展以来，该行共开展宣传活动35场，发放宣传资料4.36万余份，受众客户量1.7万余人次。



一对一深入合作助力大学生远离“非法校园贷”



为了切实帮助高校和在校大学生们了解和掌握识别金融风险的能力，增强应对“非法校园贷”的知识，不断强化“金融知识进校园”的宣传效果，光大银行武汉分行在宣传月活动的基础上，积极作为，与高校深度合作，在高校对全体学生进行全面排查摸底的基础上，提供了一系列专业支持。

一是帮助校方对全体学生进行全面摸底排查，在排查中发现个别学生参与了非法校园贷的情况；二是帮助高校对排查出的学生参与“非法校园贷”情况进行整理和分析；三是邀请专业律师，对高校参与了“非法校园贷”的学生进行专业法律支持，针对个案给予专业的法律意见。

在和参与了“非法校园贷”的学生们一对一的沟通后，该行金融和法律专业人士给予校方和学生一些专业意见。高校负责人深有感触地说，“非法校园贷”侵犯学生合法权益，对大学生人身财产安全造成了很大损害，已成为高校的一项重大不安全因素。此次活动中，光大银行与高校的深入合作，共同将金融服务知识带给学生，并帮助已接触非法校园贷的学生，为他们提供法律意见，切实教育和引导学生远离“非法校园贷”，提高了学生理性消费观念和金融安全意识。



设立校园网格工作站做大学生身边的金融伙伴



光大银行武汉分行积极作为，加强宣传，联手武汉商贸职业学院设立了校园金融服务网格化工作站。在学院指定的办公室内放置了网格标识牌、金融知识宣传书柜，配备了金融知识书籍，还制作了多块金融知识宣传展示牌和金融知识户外展板。

11月23日下午，中国光大银行巡视专员张华一行来到武汉商贸职业学院金融网格化工作站，为该校大学生们带去一堂生动的金融知识讲座。

讲座中，张华从“非法校园贷的三大坑”入手，通过讲解“非法校园贷”的几大陷阱和注意事项，提醒广大大学生们树立理性的消费观，远离“非法校园贷”；告诉大学生们有消费需求时如何选择正规的金融机构、如何选择适合的金融产品，并对防范电信诈骗给出了建议。他倡议同学们要树立正确的消费观、金融观、诚信观和价值观，合理安排生活支出，做到量入为出、理性消费，自觉远离“非法校园贷”，用自己的智慧和勤奋，去创造真正的美好大学生活。随后，该行金融专家何袁松经理以生动的语言和真实案例，深入剖析了“非法校园贷”的特征和危害。同时，以自己的工作体会告诉同学们要重视个人征信，维护良好个人信用。每个人涉及经济金融的信用表现都将被记录在征信报告之中，成为今后金融机构等判断个人信用好坏的重要参考依据。大学生即将走向社会，在校期间已接触到金融产品，因此从一开始就要呵护好个人的信用记录，避免为自己今后的生活带来不可预期的麻烦。

精彩的演讲得到了校方的高度好评，现场掌声不断。武汉商贸职业学院副校长钟克喜对光大银行此次网格站建设和金融宣传工作表示衷心的感谢，对光大银行致力于构建和谐健康校园环境所作出的努力表示赞赏，期待双方开展全方位的银校合作。讲座结束后，双方负责人参观了金融网格化工作站和户外宣传区。

下一步，光大银行武汉分行将继续开展各类金融知识普及活动，在校园、社区、商圈、企业等全面开展普惠金融宣传教育活动，引导和帮助公众正确了解金融知识，提高公众金融安全防范意识，对外展现了银行业良好的社会形象，构建和谐金融生态环境。在省委、省政府正确领导和省政府金融办、省教育厅、湖北银监局的专业指导下，经过各银行机构和各高校的共同努力，全省银行业金融机构一定能够顺应时代潮流，筑牢校园金融防火墙，为守护莘莘学子们纯净的校园金融环境保驾护航。





