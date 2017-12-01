穷农场何以变身“白富美”咸宁91个重点项目集中开工安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙图文：转型升级业绩稳定增长产业兴旺让七屋岭更美丽武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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 第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
湖北日报电子版
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11 经济 2017.12.1 星期五
安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
    湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员黄爱东）11月22日，安陆市地理标志保护又添喜讯，国家质检总局发布2017年第98号公告，正式批准对安陆“南乡萝卜”实施地理标志产品保护。这是继2014年7月安陆银杏获得地理标志保护后，该市第2个受国家地理标志保护的产品。
    安陆“南乡萝卜”因品质独特久负盛名，具有顺气消食、止咳化痰、除燥生津等功效。获批国家地理标志产品保护后，“南乡萝卜”的保护范围为该市孛畈镇、烟店镇等8个现辖行政区域。


   
　