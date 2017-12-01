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第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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穷农场何以变身“白富美”
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安陆南乡萝卜获国家地理标志产品
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图文：牢记使命 履行责任 筑牢
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图文：转型升级业绩稳定增长
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产业兴旺让七屋岭更美丽
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武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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经济
2017.12.1 星期五
安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员黄爱东）11月22日，安陆市地理标志保护又添喜讯，国家质检总局发布2017年第98号公告，正式批准对安陆“南乡萝卜”实施地理标志产品保护。这是继2014年7月安陆银杏获得地理标志保护后，该市第2个受国家地理标志保护的产品。
安陆“南乡萝卜”因品质独特久负盛名，具有顺气消食、止咳化痰、除燥生津等功效。获批国家地理标志产品保护后，“南乡萝卜”的保护范围为该市孛畈镇、烟店镇等8个现辖行政区域。