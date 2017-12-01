查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员黄爱东）11月22日，安陆市地理标志保护又添喜讯，国家质检总局发布2017年第98号公告，正式批准对安陆“南乡萝卜”实施地理标志产品保护。这是继2014年7月安陆银杏获得地理标志保护后，该市第2个受国家地理标志保护的产品。

安陆“南乡萝卜”因品质独特久负盛名，具有顺气消食、止咳化痰、除燥生津等功效。获批国家地理标志产品保护后，“南乡萝卜”的保护范围为该市孛畈镇、烟店镇等8个现辖行政区域。





