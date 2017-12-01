穷农场何以变身“白富美”咸宁91个重点项目集中开工安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙图文：转型升级业绩稳定增长产业兴旺让七屋岭更美丽武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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 第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
湖北日报电子版
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11 经济 2017.12.1 星期五
咸宁91个重点项目集中开工
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈屿、通讯员朱哲）11月22日，咸宁举行第四季度重大项目集中开工活动，全市集中开工项目91个，总投资351.5亿元。
    这些新开工项目中，重大产业转型升级项目有49个，总投资185.5亿元，其余项目包括重大基础设施项目13个、重大生态环保项目12个、重大民生工程项目17个。产业项目科技含金量较高，比如杰士邦卫生用品有限公司生产基地项目总投资20亿元，将在咸宁现有包装车间基础上建设聚氨酯安全套生产基地，扩建生产、仓储、物流、配套、研发等设施，投产后产品将供应全球市场。
    此外，一批重大基础设施和生态环保项目动工。如咸安区总投资5亿元的乡镇污水处理项目，湖北药姑山中医药健康科技产业园项目等。
    今年前三季度，该市固定资产投资完成1236亿元，同比增长15.2％。


   
　