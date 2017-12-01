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第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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穷农场何以变身“白富美”
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图文：转型升级业绩稳定增长
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产业兴旺让七屋岭更美丽
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武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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经济
2017.12.1 星期五
咸宁91个重点项目集中开工
湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈屿、通讯员朱哲）11月22日，咸宁举行第四季度重大项目集中开工活动，全市集中开工项目91个，总投资351.5亿元。
这些新开工项目中，重大产业转型升级项目有49个，总投资185.5亿元，其余项目包括重大基础设施项目13个、重大生态环保项目12个、重大民生工程项目17个。产业项目科技含金量较高，比如杰士邦卫生用品有限公司生产基地项目总投资20亿元，将在咸宁现有包装车间基础上建设聚氨酯安全套生产基地，扩建生产、仓储、物流、配套、研发等设施，投产后产品将供应全球市场。
此外，一批重大基础设施和生态环保项目动工。如咸安区总投资5亿元的乡镇污水处理项目，湖北药姑山中医药健康科技产业园项目等。
今年前三季度，该市固定资产投资完成1236亿元，同比增长15.2％。