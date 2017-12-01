查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 咸宁91个重点项目集中开工 湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈屿、通讯员朱哲）11月22日，咸宁举行第四季度重大项目集中开工活动，全市集中开工项目91个，总投资351.5亿元。

这些新开工项目中，重大产业转型升级项目有49个，总投资185.5亿元，其余项目包括重大基础设施项目13个、重大生态环保项目12个、重大民生工程项目17个。产业项目科技含金量较高，比如杰士邦卫生用品有限公司生产基地项目总投资20亿元，将在咸宁现有包装车间基础上建设聚氨酯安全套生产基地，扩建生产、仓储、物流、配套、研发等设施，投产后产品将供应全球市场。

此外，一批重大基础设施和生态环保项目动工。如咸安区总投资5亿元的乡镇污水处理项目，湖北药姑山中医药健康科技产业园项目等。

今年前三季度，该市固定资产投资完成1236亿元，同比增长15.2％。





