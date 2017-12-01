穷农场何以变身“白富美”咸宁91个重点项目集中开工安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙图文：转型升级业绩稳定增长产业兴旺让七屋岭更美丽武汉购买服务给农田“舒筋活络”
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 第11版 经济
·穷农场何以变身“白富美”
·咸宁91个重点项目集中开工
·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护
·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙
·图文：转型升级业绩稳定增长
·产业兴旺让七屋岭更美丽
·武汉购买服务给农田“舒筋活络”
湖北日报电子版
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11 经济 2017.12.1 星期五
穷农场何以变身“白富美”
    湖北日报讯 湖北日报全媒记者 张真真 通讯员 鲍亚忠 江开军

    有着59年历史的随县万福店农场，曾经十年九旱，危房密布。
    如今，走进农场，宽阔的马路两旁，翻新的民宅各具特色，绿树掩映、花草点缀，几步一处小景，好一幅美丽乡村新图画。
    新面貌引来新企业，一二三产业融合发展让这个老农场焕发全新活力，4年内在随县排名从第12位跃升至第2位，俨然变身“白富美”。
    是什么促成农场的华丽转身？

    治“痛点”，整合资金改造危房

    初冬，万福店农场凤凰山村潘家湾美得像一幅画。唯有西北角一座旧宅格外“扎眼”，墙面东倒西歪，内外杂草丛生。
    “以前住的房子，跟这差不多。”农工唐友仁说，4年前，他家房子裂开两条大口子，每逢大风大雨，整夜不敢睡觉。
    农场场长张先勇介绍，农场1958年建立，上世纪七八十年代建起的5000多栋砖瓦房，7成多成了危房。前些年持续干旱，种田收益低，不少“农二代”“农三代”纷纷进城。
    要解决房子问题，钱从哪儿来？
    经反复考量，农垦系统危房改造项目成为突破口。2013年，356套危房改造在凤凰山村率先实施，每户补贴1.5万元建房、3000元配套建公共设施。
    唐友仁家首先尝到甜头。墙体加固装修、屋顶翻新、换门换窗、改厕改圈，3个月施工，里外焕然一新，总开支3万元，“自己只花一万五，就住上了称心如意的新房子。”
    农场加大力度，整合迁湾腾地、移民后扶、土地整理等项目资金持续投入。截至目前，该农场已改造危房3612户，正在改造的300户也将于近期全部完成。

    留“农根”，土鸡下出凤凰蛋

    行走在农场，一处处小景颇具特色。
    民房前，一处废弃的水缸，内种有花草；健身广场，不是常见的水泥，而是青石板；村湾牌坊、公用花坛、水沟，都是用当地石头拼叠而成；一处水景，用砖瓦拼成波浪状；一口堰塘改造，原方案是挖土取直，后随弯就势做成葫芦形状……“农村就应该是农村的样子。”活跃在这里的“捌佰匠”农民施工队专业设计师祁洋洋说，这里不搞大拆大建，不照抄照搬，施工因地制宜、就地取材，既降低建设成本，又避免同质化，“关键是留住了‘农根’，让从这里走出去的人记得住乡愁。”
    平常不起眼的青石、黑瓦、碾盘、石磙，竟然能造出如此美景，不少村民说，“这是土鸡下出了凤凰蛋。”

    引“活水”，农字企业扎成堆

    农场变美了，引得不少投资者“一见倾心”
    一家山东企业本打算前来种植苗木花卉，“来到农场，觉得太漂亮了，我们又赶紧改方案，一口气砸下2.6亿元，流转土地1万亩，打造乡村旅游综合体，让花卉苗木与乡村景观相得益彰。”该企业老总刘建春说。
    江苏爱康集团投资1.6亿元，建起240座光伏大棚，棚顶发电、棚下种养，新能源与现代农业相结合，土地产出效益成倍增长。
    2013年以来，万福店农场以“旅游+”为支点，撬动了乡村旅游大开发，推动一二三产业融合发展。
    有了产业，能人也回来了。在外跑了8年运输的代和平，今年回农场办起农家乐，还扩建60亩水面养甲鱼，“乡村旅游是大好机遇，要抓住！”像代和平一样，农场有20多人“归巢”。
    67岁的农工孙文忠，老两口退休金共3800多元，“我和老伴在苗木企业做做事，每个月收入也有3000多，还有流转费，日子好过哩！”
    2013年以来，该农场共引进4个过亿元项目，培育出9家规模企业，农场人均收入从2013年的9814元增加到2016年的15618元，在随县排名从第12位跃升至第2位。
    党的十九大提出，土地承包期再延长30年。“农场成了香饽饽，这些天一下子来了十几家企业，都要流转土地办农业相关企业。”副场长钦雯说，“看来咱农场的‘水’是真的‘活’起来了。”


 
　