查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·穷农场何以变身“白富美” ·咸宁91个重点项目集中开工 ·安陆南乡萝卜获国家地理标志产品保护 ·图文：牢记使命 履行责任 筑牢校园金融防火墙 ·图文：转型升级业绩稳定增长 ·产业兴旺让七屋岭更美丽 ·武汉购买服务给农田“舒筋活络” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 穷农场何以变身“白富美” · 咸宁91个重点项目集中开工 · 安陆南乡萝卜获国家地理标志产品 · 图文：牢记使命 履行责任 筑牢 · 图文：转型升级业绩稳定增长 · 产业兴旺让七屋岭更美丽 · 武汉购买服务给农田“舒筋活络” 11 经济 2017.12.1 星期五 穷农场何以变身“白富美” 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 张真真 通讯员 鲍亚忠 江开军



有着59年历史的随县万福店农场，曾经十年九旱，危房密布。

如今，走进农场，宽阔的马路两旁，翻新的民宅各具特色，绿树掩映、花草点缀，几步一处小景，好一幅美丽乡村新图画。

新面貌引来新企业，一二三产业融合发展让这个老农场焕发全新活力，4年内在随县排名从第12位跃升至第2位，俨然变身“白富美”。

是什么促成农场的华丽转身？



治“痛点”，整合资金改造危房



初冬，万福店农场凤凰山村潘家湾美得像一幅画。唯有西北角一座旧宅格外“扎眼”，墙面东倒西歪，内外杂草丛生。

“以前住的房子，跟这差不多。”农工唐友仁说，4年前，他家房子裂开两条大口子，每逢大风大雨，整夜不敢睡觉。

农场场长张先勇介绍，农场1958年建立，上世纪七八十年代建起的5000多栋砖瓦房，7成多成了危房。前些年持续干旱，种田收益低，不少“农二代”“农三代”纷纷进城。

要解决房子问题，钱从哪儿来？

经反复考量，农垦系统危房改造项目成为突破口。2013年，356套危房改造在凤凰山村率先实施，每户补贴1.5万元建房、3000元配套建公共设施。

唐友仁家首先尝到甜头。墙体加固装修、屋顶翻新、换门换窗、改厕改圈，3个月施工，里外焕然一新，总开支3万元，“自己只花一万五，就住上了称心如意的新房子。”

农场加大力度，整合迁湾腾地、移民后扶、土地整理等项目资金持续投入。截至目前，该农场已改造危房3612户，正在改造的300户也将于近期全部完成。



留“农根”，土鸡下出凤凰蛋



行走在农场，一处处小景颇具特色。

民房前，一处废弃的水缸，内种有花草；健身广场，不是常见的水泥，而是青石板；村湾牌坊、公用花坛、水沟，都是用当地石头拼叠而成；一处水景，用砖瓦拼成波浪状；一口堰塘改造，原方案是挖土取直，后随弯就势做成葫芦形状……“农村就应该是农村的样子。”活跃在这里的“捌佰匠”农民施工队专业设计师祁洋洋说，这里不搞大拆大建，不照抄照搬，施工因地制宜、就地取材，既降低建设成本，又避免同质化，“关键是留住了‘农根’，让从这里走出去的人记得住乡愁。”

平常不起眼的青石、黑瓦、碾盘、石磙，竟然能造出如此美景，不少村民说，“这是土鸡下出了凤凰蛋。”



引“活水”，农字企业扎成堆



农场变美了，引得不少投资者“一见倾心”

一家山东企业本打算前来种植苗木花卉，“来到农场，觉得太漂亮了，我们又赶紧改方案，一口气砸下2.6亿元，流转土地1万亩，打造乡村旅游综合体，让花卉苗木与乡村景观相得益彰。”该企业老总刘建春说。

江苏爱康集团投资1.6亿元，建起240座光伏大棚，棚顶发电、棚下种养，新能源与现代农业相结合，土地产出效益成倍增长。

2013年以来，万福店农场以“旅游+”为支点，撬动了乡村旅游大开发，推动一二三产业融合发展。

有了产业，能人也回来了。在外跑了8年运输的代和平，今年回农场办起农家乐，还扩建60亩水面养甲鱼，“乡村旅游是大好机遇，要抓住！”像代和平一样，农场有20多人“归巢”。

67岁的农工孙文忠，老两口退休金共3800多元，“我和老伴在苗木企业做做事，每个月收入也有3000多，还有流转费，日子好过哩！”

2013年以来，该农场共引进4个过亿元项目，培育出9家规模企业，农场人均收入从2013年的9814元增加到2016年的15618元，在随县排名从第12位跃升至第2位。

党的十九大提出，土地承包期再延长30年。“农场成了香饽饽，这些天一下子来了十几家企业，都要流转土地办农业相关企业。”副场长钦雯说，“看来咱农场的‘水’是真的‘活’起来了。”





