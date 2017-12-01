查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·地质尖兵，揭开地下秘密 ·建设科技和建筑节能又添新招 ·资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·玻璃回炉再利用 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明 ·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 ·湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 地质尖兵，揭开地下秘密 · 建设科技和建筑节能又添新招 · 资产处置公告 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 玻璃回炉再利用 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 · 湖北发布未来三年品牌建设“路线 10 经济 2017.12.1 星期五 湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 地理标志全国第三 驰名商标全国第七 湖北日报讯 湖北日报讯（记者张茜、通讯员阚海舟）11月30日，全省品牌建设示范单位交流暨深入推进商标品牌战略工作会议在荆州召开。会上获悉，到2020年全省品牌战略阶段目标为：实现商标品牌从“量的增长”到“质的提升”转变，支持千亿产业发展壮大；有效注册商标总量突破35万件。

数据显示，今年1月至9月，全省新申请商标注册95197件，同比增长71.2%。目前，全省有效注册商标达27.78万件，其中，驰名商标新增20件，总数达361件，居全国第七；地理标志新增33件，总数达325件，居全国第三、中部第一。

省工商局相关负责人表示，2015年起，全省首次推行品牌建设示范工程，积极指导全省24家品牌建设示范县（市、区）、80家品牌建设示范乡镇（街道）、51家品牌建设示范企业充分发挥典型示范作用，促进品牌强省建设深入开展，目前已初显成效。

同时，为加大商标品牌保护力度，湖北省2016年度商标侵权十大典型案例集中曝光，全省工商系统上半年立案和办结案件数均居全国第二。截至9月底，全省工商部门共查处侵权假冒案件4328件，案值3908.51万元。

企业获得感不断提升。武汉、宜昌、襄阳、黄石、孝感、荆州、黄冈、荆门、仙桃9市工商局成为国家工商总局授权的商标受理窗口。截至9月底，窗口共受理申请3037件，接待咨询万余人次，降低了企业办事成本，提高了企业获得感。

省工商局相关负责人表示，下一步，将深入实施制造业品牌升级、农产品品牌转化、服务业品牌示范三项行动。





