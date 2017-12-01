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上市公司是地方经济发展的晴雨表。境内上市公司总数多年蝉联中部第一的湖北，今年被安徽和湖南超越，退居第三。冲刺IPO，鄂企步伐缘何慢下来了？未来如何发力？



中部第一让位



今年以来，IPO审核再次提速，上市排队“堰塞湖”现象得到缓解。不过，快节奏伴随着高门槛。

今年，我省有4家企业申报IPO，其中海特生物和瀛通通讯顺利上市，嘉必优和如意情则被否；50%的通过率，低于全国80%的平均水平。

受挫不仅仅是在证监会审核环节，也有公司在报会前主动撤回申请。今年7月，被称为新三板“扶贫第一股”的宏源药业发布公告，公司决定撤回申请文件终止IPO。其理由是目前证监会反馈工作任务尚未完成，清理难度较大，公司重新调整上市计划。

截至目前，我省共有上市公司97家，保持多年的中部总数第一，被安徽和湖南超越。来自证监会数据显示，湖南和安徽今年分别上市15家和9家，总数均为102家。

发展后劲也堪忧。目前，我省在证监会审核的企业13家，同样落后于安徽（22家）和湖南（14家）。



两大硬伤成“绊脚石”



关联交易和财务数据不合理，成为鄂企冲刺IPO的两大“绊脚石”。

对于嘉必优，证监会发审委从关联交易、重大依赖、生产资质等方面提出质疑。如意情则在现金回款、内控制度、经销商模式、设备投资下降等方面受到发审委质疑。

湖北证监局副局长余辉表示，通过对今年IPO审核情况分析，审核重点主要关注企业财务数据的真实性和合理性，以及通过这个基础来判断企业未来的持续盈利能力。他说，“有的企业净利润尽管很高，但如果真实性经不起核查，肯定是没法通过审核。”

同时，有些企业财务数据合理性存在疑问，采购或销售不符合基本的商业逻辑，比如偶然性的大客户大订单、突击确认收入、关联交易占比较大、主要财务指标与可比公司存在差异没有合理解释等。

省社科院经济研究所所长叶学平说，从国内情况看，商业贿赂、股权纠纷、刑事犯罪等不合规问题，也是企业上市的硬伤。



加快上市进程宜谋长远



冲刺IPO，湖北如何更好发力？

余辉建议，企业改制是基础工作，改得好不好直接影响企业未来上市进程，这些工作有些需要地方政府出面支持，帮助解决。

去年，证监会建立贫困地区企业IPO“即报即审、审过即发”的绿色通道政策，郧阳区积极对接资本市场，引入了6家拟实施IPO的企业。

不过，从宏源药业主动撤出IPO申请来看，绿色通道并非那么“畅通”。“IPO严格审核趋势不会改变，地方政府在招商引资、推进企业上市过程中，要重视提高企业质量。”余辉建议。

信中利资本集团董事长汪潮涌表示，要以长远眼光看待湖北上市工作。“目前湖北战略性新兴产业，吸引了长江产业基金和其他的股权投资基金深度融合，这些创新型企业厚积薄发，三五年后将会有一批创新型企业与资本市场对接。”

按我省规定，企业上市成功后将获得200万元奖励。事实上，企业在股改过程中，或面临补税、环保等多个难题，资金压力极大。浙江、深圳等地根据企业上市进程，分阶段给予奖励，值得湖北借鉴。





