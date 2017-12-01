查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·地质尖兵，揭开地下秘密 ·建设科技和建筑节能又添新招 ·资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·玻璃回炉再利用 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明 ·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 ·湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 地质尖兵，揭开地下秘密 · 建设科技和建筑节能又添新招 · 资产处置公告 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 玻璃回炉再利用 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 · 湖北发布未来三年品牌建设“路线 10 经济 2017.12.1 星期五 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 湖北日报讯 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司拥有对深圳市斯特威实业有限公司的债权。截止2016年8月31日，债权总额为人民币95,881,156.81元，其中本金为人民币85,000,000元。保证人为深圳市金壹斗贸易有限公司、东莞市金一斗实业投资有限公司、深圳市美成实业有限公司、左阳平、和红梅、郑俊、林宝茹；其他义务人为大冶有色南方工贸有限公司。抵押物为房产五宗，对应房产证号为深房地字第 4000597869号、3000754331号、6000550514号、6000132125号、6000132126号。现拟对上述债权进行单户处置，处置方式包括但不限于清收、和解、债权转让等。

交易条件：交易对象信誉良好，需一次性支付价款并承担购买债权所带来的风险。

对交易对象的要求：具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且以下人员不得购买：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。

自2017年12月1日起至2017年12月22日止公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。

受理公示事项联系人：加先生 柳先生

联系电话：027-88060896

受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话：余经理 杨经理 027-88716037

联系地址：湖北省武汉市武昌区体育街特1号

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

2017年12月1日





