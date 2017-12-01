地质尖兵，揭开地下秘密建设科技和建筑节能又添新招资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告玻璃回炉再利用中国保险监督管理委员会湖北监管局公告中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
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 第10版 经济
·地质尖兵，揭开地下秘密
·建设科技和建筑节能又添新招
·资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·玻璃回炉再利用
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明
·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬
·湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
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10 经济 2017.12.1 星期五
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
    湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，安邦财产保险股份有限公司黄冈中心支公司获准迁址，现予以公告。
安邦财产保险股份有限公司黄冈中心支公司
    许可证流水号：0183038　　　　　　　　　　
    机构编码：000159421100
    成立日期：2006年6月28日
    原机构住所：黄冈市黄州区明珠大道贸易广场北街2号
    现机构住所：黄冈市黄州区黄州大道53号宇济一号2幢1层104、201号
    业务范围：在黄冈市行政辖区内开展以下业务：企业财产损失保险；家庭财产损失保险；机动车辆保险；信用保险（出口信用除外）；货物运输保险；一般责任保险；保证保险；建筑工程保险；安装工程保险；内河船舶保险；能源保险；短期健康保险；意外伤害保险；经中国保监会批准的其他财产保险业务。
    负责人：徐明新
    邮政编码：438000
    联系电话：0713-8678912
    发证日期：2017年9月8日


   
　