查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·地质尖兵，揭开地下秘密 ·建设科技和建筑节能又添新招 ·资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·玻璃回炉再利用 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明 ·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 ·湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 地质尖兵，揭开地下秘密 · 建设科技和建筑节能又添新招 · 资产处置公告 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 玻璃回炉再利用 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 · 湖北发布未来三年品牌建设“路线 10 经济 2017.12.1 星期五 中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，安邦财产保险股份有限公司黄冈中心支公司获准迁址，现予以公告。

安邦财产保险股份有限公司黄冈中心支公司

许可证流水号：0183038

机构编码：000159421100

成立日期：2006年6月28日

原机构住所：黄冈市黄州区明珠大道贸易广场北街2号

现机构住所：黄冈市黄州区黄州大道53号宇济一号2幢1层104、201号

业务范围：在黄冈市行政辖区内开展以下业务：企业财产损失保险；家庭财产损失保险；机动车辆保险；信用保险（出口信用除外）；货物运输保险；一般责任保险；保证保险；建筑工程保险；安装工程保险；内河船舶保险；能源保险；短期健康保险；意外伤害保险；经中国保监会批准的其他财产保险业务。

负责人：徐明新

邮政编码：438000

联系电话：0713-8678912

发证日期：2017年9月8日





