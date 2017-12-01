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湖北发布未来三年品牌建设“路线
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经济
2017.12.1 星期五
玻璃回炉再利用
湖北日报讯 11月29日，远安县晶品玻璃有限责任公司工人正在生产线上检查玻璃瓶质量。该公司每年回收乡村废旧玻璃800多吨，通过高温融化回炉再利用，实现产值500万元。（湖北日报全媒记者 刘曙松 视界网 黄海涛 摄）