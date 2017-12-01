地质尖兵，揭开地下秘密建设科技和建筑节能又添新招资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告玻璃回炉再利用中国保险监督管理委员会湖北监管局公告中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
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 第10版 经济
·地质尖兵，揭开地下秘密
·建设科技和建筑节能又添新招
·资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·玻璃回炉再利用
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明
·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬
·湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
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10 经济 2017.12.1 星期五
玻璃回炉再利用
    湖北日报讯 11月29日，远安县晶品玻璃有限责任公司工人正在生产线上检查玻璃瓶质量。该公司每年回收乡村废旧玻璃800多吨，通过高温融化回炉再利用，实现产值500万元。（湖北日报全媒记者 刘曙松 视界网 黄海涛 摄）


   
　