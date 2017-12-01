查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·地质尖兵，揭开地下秘密 ·建设科技和建筑节能又添新招 ·资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·玻璃回炉再利用 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明 ·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 ·湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 地质尖兵，揭开地下秘密 · 建设科技和建筑节能又添新招 · 资产处置公告 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 玻璃回炉再利用 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 · 湖北发布未来三年品牌建设“路线 10 经济 2017.12.1 星期五 玻璃回炉再利用 湖北日报讯 11月29日，远安县晶品玻璃有限责任公司工人正在生产线上检查玻璃瓶质量。该公司每年回收乡村废旧玻璃800多吨，通过高温融化回炉再利用，实现产值500万元。（湖北日报全媒记者 刘曙松 视界网 黄海涛 摄）





