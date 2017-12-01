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第10版 经济
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湖北发布未来三年品牌建设“路线
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经济
2017.12.1 星期五
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，安邦财产保险股份有限公司京山支公司获准迁址，现予以公告。
安邦财产保险股份有限公司京山支公司
许可证流水号：0183076 机构编码：000159420821
成立日期：2013年7月2日
原机构住所：京山县新市镇新市大道春风花园9号一层
现机构住所：京山县京山经济开发区凯发清华园1幢1单元1层114号
业务范围：在京山县行政辖区内开展以下业务：企业财产损失保险；家庭财产损失保险；机动车辆保险；信用保险（出口信用除外）；货物运输保险；一般责任保险；保证保险；建筑工程保险；安装工程保险；内河船舶保险；能源保险；短期健康保险；意外伤害保险；经中国保监会批准的其他财产保险业务。
负责人：谢超 邮政编码：431800
联系电话：0724-7333197
发证日期：2017年10月20日