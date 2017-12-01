地质尖兵，揭开地下秘密建设科技和建筑节能又添新招资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告玻璃回炉再利用中国保险监督管理委员会湖北监管局公告中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
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 第10版 经济
·地质尖兵，揭开地下秘密
·建设科技和建筑节能又添新招
·资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·玻璃回炉再利用
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明
·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬
·湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
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10 经济 2017.12.1 星期五
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
    湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，安邦财产保险股份有限公司京山支公司获准迁址，现予以公告。
    安邦财产保险股份有限公司京山支公司
    许可证流水号：0183076　　机构编码：000159420821
    成立日期：2013年7月2日
    原机构住所：京山县新市镇新市大道春风花园9号一层
    现机构住所：京山县京山经济开发区凯发清华园1幢1单元1层114号
    业务范围：在京山县行政辖区内开展以下业务：企业财产损失保险；家庭财产损失保险；机动车辆保险；信用保险（出口信用除外）；货物运输保险；一般责任保险；保证保险；建筑工程保险；安装工程保险；内河船舶保险；能源保险；短期健康保险；意外伤害保险；经中国保监会批准的其他财产保险业务。
    负责人：谢超 邮政编码：431800
    联系电话：0724-7333197
    发证日期：2017年10月20日


   
　