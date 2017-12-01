查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·地质尖兵，揭开地下秘密 ·建设科技和建筑节能又添新招 ·资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·玻璃回炉再利用 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明 ·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 ·湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 地质尖兵，揭开地下秘密 · 建设科技和建筑节能又添新招 · 资产处置公告 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 玻璃回炉再利用 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 · 湖北发布未来三年品牌建设“路线 10 经济 2017.12.1 星期五 资产处置公告 湖北日报讯 中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司拟对武汉铭泰世纪科技有限公司债权进行处置。截止2017年10月31日，该债权总额为2709.77万元。债务人位于湖北省武汉市，蒋文方、鲁云秀、曾志铭、郧西圣祥矿业有限责任公司提供连带责任保证。该债权的交易对象为法人、自然人和其他组织等，但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。该债权的有关情况请查阅我公司网站,网址www.cinda.com.cn。

公告有效期：自公告之日起10个工作日

受理征询或异议有效期：自公告之日起10个工作日，如对本次处置有任何疑问或异议请与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司联系。

联 系 人：周婵

联系电话：027-87836253

电子邮件：zhouchan@cinda.com.cn

分公司地址：武汉市武昌区中南路1号

对排斥、阻挠征询或异议的举报电话：027-87832722

对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件：hany-i@cinda.com.cn

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