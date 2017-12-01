查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·地质尖兵，揭开地下秘密 ·建设科技和建筑节能又添新招 ·资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·玻璃回炉再利用 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明 ·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 ·湖北发布未来三年品牌建设“路线图” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 地质尖兵，揭开地下秘密 · 建设科技和建筑节能又添新招 · 资产处置公告 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 玻璃回炉再利用 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬 · 湖北发布未来三年品牌建设“路线 10 经济 2017.12.1 星期五 建设科技和建筑节能又添新招 我省确立92个示范项目 湖北日报讯 湖北日报讯（记者彭一苇）11月30日从省住建厅获悉，2017年度湖北省建设科技计划项目和建筑节能示范工程已经确定，共有92个项目入选。

2017年度湖北省建设科技计划项目共有69个，分为绿色建筑材料技术、城市地理空间信息技术、城镇生活垃圾处理技术、夏热冬冷地区建筑节能技术、城市管理和政府监管系统信息技术、装配式施工技术、地下管廊和海绵城市技术等13类。

据介绍，这些计划项目针对性较强，如“基于气候适应性设计的夏热冬冷地区城市风道构建和适宜性研究”，旨在利用自然条件，解决城市热岛效应，减少城市能源消耗。如“综合管廊与地铁结合方式的关键技术研究”“湖北省美丽乡村建设模式研究”等，针对特定问题开展，能为新型城镇化建设提供技术保障。

2017年度湖北省建筑节能示范工程有23项，每个工程的示范技术各有侧重。如黄石市城市综合馆项目的示范技术是太阳能热水系统，松滋市曲尺河温泉度假村酒店及温泉中心的示范技术是浅表水水源热泵系统及污水水源热泵系统。装配式建筑也在示范工程中占有一席之地。如武汉同心花苑四期还建小区项目、仙桃市现代·森林国际城五层轻钢住宅楼等，先进装配式技术解决了现场湿作业多、施工效率低等诸多问题，具有良好的经济效益和社会效益。





