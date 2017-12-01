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仙桃，540平方公里土壤中富硒！

硒，作为人体自身不能合成可又必需的微量元素，在人体组织内含量虽然很少，但对人类健康的作用却是其他物质无法替代，能增强人体免疫力、辅助抗癌防癌。这一发现，让仙桃的大米等农产品立马身价上涨。

在通山，藏在群山间的隐水洞被发现，开发成4A级景区，成为当地一只“下金蛋的鸡”。

民生新需求，地质工作新“富矿”。分析土壤成分，应用地下能量，探寻奇妙地貌，这些与民生息息相关的地质调查项目及成果，被地质工作者称为“民生地质”。省地质局局长朱厚伦说，民生地质关乎“满足人民日益增长的美好生活需要”，民生地质领域的突破，将不断给人们带来惊喜与福音。



给土地“做体检”江汉平原发现硒



2017年，中粮米业在仙桃将订单农业面积扩大到8.5万亩，并以每斤高出市场价格0.2元，收购富硒稻米。

这，源于湖北省“金土地”工程——高标准基本农田地球化学调查。

2014年起，在省国土资源厅组织下，省地质局联合各市州国土局实施了这项调查，为土地“做体检”。“体检的方法之一取样分析，就像人体的抽血化验。”省地质调查院农业地质技术中心主任曾明中说，通过对土壤、灌溉用水和农作物取样，经过高精度化学分析，辨识出土地质量优劣,明确哪些资源可以利用，哪些土壤污染需要治理。

曾明中介绍，根据农田“体检单”，就知道一片农田更适宜种小麦，还是种水稻；是缺氮肥还是缺磷肥，缺什么补什么，有助于科学施肥。

2014年，轰动的消息传出：仙桃发现“富硒土壤区”。闻知此讯，中粮米业当年在仙桃三伏潭镇流转2000亩土地，建立了该公司第一个“富硒稻米产业核心基地”，并选取5000亩富硒区域，以订单农业收购稻米。之后，逐年扩大面积。仙桃国土资源局副局长姚述林介绍，仙桃市富硒土壤达540平方公里，约占全市国土面积的五分之一。“根据调查结果，仙桃市圈定了发展富硒农业有利区域，生产大米、蔬菜、瓜果、禽蛋和水产品等。”仙桃市富硒产业办公室副主任郑柯表示。

仙桃，只是2014年到2016年全省“金土地”工程试点区域之一。这3年，该工程完成了20个试点县（市、区）77个重点乡镇12600平方公里的调查。今年11月，新的“金土地”工程启动，将调查我省更广泛的区域。

曾明中说，对群众而言，未来打开手机，就知道自己吃的大米、蔬菜来自哪一块田地，田里有何种对人体有益的微量元素。



地热能为民所用让屋内冬暖夏凉



11月下旬，黄石市彩虹北路9号一处住宅小区附近，地质人员正在钻井施工。今年5月以来，他们已把1200多根U型管，通过钻井工艺，埋入地下，以获取“浅层地热能”。

浅层，指地表以下200米以内的地方。地热能，是地球内部的热能资源。“湖北处于中部，浅层地温在15℃到20℃之间，既可制热又可制冷。”负责该项目的湖北洁能公司总经理刘朝阳说。

这些U型管的直径为2.5厘米，U型管底部埋在地下110米深处，在那里与18℃左右的土壤接触。冬天，5℃的自来水从U型管的一端到达110米左右的地下，从另外一端出来变成10℃。中央空调机组，利用这10℃的水制热，将暖风送入住户家中，比空调制热节能。反之，夏天是热变冷的交换。

湖北地热能研究推广中心总工程师柳志威说，目前，该小区是我省利用浅层地热能最大的住宅项目，1310根U型管埋好，空调装机后，可供2000户居民使用，每年预计节能500吨标准煤、节约费用230万元。

根据湖北省能源发展“十三五”规划，到2020年，我省将新增浅层地热能建筑应用面积560万平方米，累计应用面积达2320万平方米。



罕见“火山弹”孕育旅游新景点



今年4月，地质人员在大冶市保安镇西部野外考察时，偶然发现大量“火山弹”。这些“火山弹”的发现是今年黄石地质遗迹调查评价项目的意外收获。“火山弹”是火山喷发时，熔岩被抛到空中，在快速旋转飞行过程中，迅速冷却而形成的岩石团块。这些“火山弹”形成于1亿年前，外形多呈纺锤形、椭圆形、圆球形等，形态多种多样，不仅具有科普价值，还有观赏价值。省地质科学院旅游地质中心负责人赵璧说，这里有望成为一处全新的地质旅游景点。

位于阳新县枫林镇的石泉洞，2015年由地质人员发现。眼下，地质科考人员正对石泉洞进一步考察。这是一个1600多米长的溶洞，目前，石泉洞投资者已根据专家建议启动灯光、步道等游览设施建设。赵璧说，通山隐水洞也是在地质调查中发现的溶洞，现在成为热门景区。“湖北还有很多地质遗迹有待发现。由于交通不便，恩施和神农架等地的一些地方人迹罕至，地质调查可能会发现新的地质旅游景点。”赵璧说。





