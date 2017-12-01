地质尖兵，揭开地下秘密建设科技和建筑节能又添新招资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告玻璃回炉再利用中国保险监督管理委员会湖北监管局公告中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 经济
·地质尖兵，揭开地下秘密
·建设科技和建筑节能又添新招
·资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·玻璃回炉再利用
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告遗失声明
·冲刺IPO，鄂企期待翅膀更硬
·湖北发布未来三年品牌建设“路线图”
湖北日报电子版
----  
 
10 经济 2017.12.1 星期五
地质尖兵，揭开地下秘密
——且看我省“民生地质”新探索
    湖北日报讯 湖北日报全媒记者 方珞 通讯员 张宏福 郑金龙

    仙桃，540平方公里土壤中富硒！
    硒，作为人体自身不能合成可又必需的微量元素，在人体组织内含量虽然很少，但对人类健康的作用却是其他物质无法替代，能增强人体免疫力、辅助抗癌防癌。这一发现，让仙桃的大米等农产品立马身价上涨。
    在通山，藏在群山间的隐水洞被发现，开发成4A级景区，成为当地一只“下金蛋的鸡”。
    民生新需求，地质工作新“富矿”。分析土壤成分，应用地下能量，探寻奇妙地貌，这些与民生息息相关的地质调查项目及成果，被地质工作者称为“民生地质”。省地质局局长朱厚伦说，民生地质关乎“满足人民日益增长的美好生活需要”，民生地质领域的突破，将不断给人们带来惊喜与福音。

    给土地“做体检”江汉平原发现硒

    2017年，中粮米业在仙桃将订单农业面积扩大到8.5万亩，并以每斤高出市场价格0.2元，收购富硒稻米。
    这，源于湖北省“金土地”工程——高标准基本农田地球化学调查。
    2014年起，在省国土资源厅组织下，省地质局联合各市州国土局实施了这项调查，为土地“做体检”。“体检的方法之一取样分析，就像人体的抽血化验。”省地质调查院农业地质技术中心主任曾明中说，通过对土壤、灌溉用水和农作物取样，经过高精度化学分析，辨识出土地质量优劣,明确哪些资源可以利用，哪些土壤污染需要治理。
    曾明中介绍，根据农田“体检单”，就知道一片农田更适宜种小麦，还是种水稻；是缺氮肥还是缺磷肥，缺什么补什么，有助于科学施肥。
    2014年，轰动的消息传出：仙桃发现“富硒土壤区”。闻知此讯，中粮米业当年在仙桃三伏潭镇流转2000亩土地，建立了该公司第一个“富硒稻米产业核心基地”，并选取5000亩富硒区域，以订单农业收购稻米。之后，逐年扩大面积。仙桃国土资源局副局长姚述林介绍，仙桃市富硒土壤达540平方公里，约占全市国土面积的五分之一。“根据调查结果，仙桃市圈定了发展富硒农业有利区域，生产大米、蔬菜、瓜果、禽蛋和水产品等。”仙桃市富硒产业办公室副主任郑柯表示。
    仙桃，只是2014年到2016年全省“金土地”工程试点区域之一。这3年，该工程完成了20个试点县（市、区）77个重点乡镇12600平方公里的调查。今年11月，新的“金土地”工程启动，将调查我省更广泛的区域。
    曾明中说，对群众而言，未来打开手机，就知道自己吃的大米、蔬菜来自哪一块田地，田里有何种对人体有益的微量元素。

    地热能为民所用让屋内冬暖夏凉

    11月下旬，黄石市彩虹北路9号一处住宅小区附近，地质人员正在钻井施工。今年5月以来，他们已把1200多根U型管，通过钻井工艺，埋入地下，以获取“浅层地热能”。
    浅层，指地表以下200米以内的地方。地热能，是地球内部的热能资源。“湖北处于中部，浅层地温在15℃到20℃之间，既可制热又可制冷。”负责该项目的湖北洁能公司总经理刘朝阳说。
    这些U型管的直径为2.5厘米，U型管底部埋在地下110米深处，在那里与18℃左右的土壤接触。冬天，5℃的自来水从U型管的一端到达110米左右的地下，从另外一端出来变成10℃。中央空调机组，利用这10℃的水制热，将暖风送入住户家中，比空调制热节能。反之，夏天是热变冷的交换。
    湖北地热能研究推广中心总工程师柳志威说，目前，该小区是我省利用浅层地热能最大的住宅项目，1310根U型管埋好，空调装机后，可供2000户居民使用，每年预计节能500吨标准煤、节约费用230万元。
    根据湖北省能源发展“十三五”规划，到2020年，我省将新增浅层地热能建筑应用面积560万平方米，累计应用面积达2320万平方米。

    罕见“火山弹”孕育旅游新景点

    今年4月，地质人员在大冶市保安镇西部野外考察时，偶然发现大量“火山弹”。这些“火山弹”的发现是今年黄石地质遗迹调查评价项目的意外收获。“火山弹”是火山喷发时，熔岩被抛到空中，在快速旋转飞行过程中，迅速冷却而形成的岩石团块。这些“火山弹”形成于1亿年前，外形多呈纺锤形、椭圆形、圆球形等，形态多种多样，不仅具有科普价值，还有观赏价值。省地质科学院旅游地质中心负责人赵璧说，这里有望成为一处全新的地质旅游景点。
    位于阳新县枫林镇的石泉洞，2015年由地质人员发现。眼下，地质科考人员正对石泉洞进一步考察。这是一个1600多米长的溶洞，目前，石泉洞投资者已根据专家建议启动灯光、步道等游览设施建设。赵璧说，通山隐水洞也是在地质调查中发现的溶洞，现在成为热门景区。“湖北还有很多地质遗迹有待发现。由于交通不便，恩施和神农架等地的一些地方人迹罕至，地质调查可能会发现新的地质旅游景点。”赵璧说。


 
　