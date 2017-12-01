查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 专题 ·图文：“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划火热进行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：“湖北希望工程·阳光凯迪 9 专题 2017.12.1 星期五 图文：“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划火热进行 ——我省2000名贫困大学生将获4年累计5000万元资助 湖北日报讯 图为：“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划启动仪式现场。

图为：“湖北希望工程·阳光凯迪基金”麻城市铁门岗乡助学金发放仪式。

图为：阳光凯迪新能源集团有限公司董事长陈义龙走村入户访贫问苦。

图为：青年基层团干、志愿者走访调研资助对象家庭情况。



“‘湖北希望工程·阳光凯迪基金’资助我们村的贫困小学生、中学生和大学生顺利就学，还承诺给我们大学生就业保底，让我们真正有能力走出大山。人穷志不能短，我将牢记习总书记对当代大学生提出‘勤学、修德、明辨、笃实’的希望，早日成为祖国的栋梁之材，回报社会！”

今年9月，“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划启动仪式上，武汉理工大学学子王阳作为受助学子代表，抒发感言。王阳出生于罗田县白庙河镇潘家湾村，父亲常年在外打工，收入微薄，爷爷奶奶长年抱病，兄妹三人面临辍学困境，是当地建档立卡贫困家庭。2016年，阳光凯迪向湖北希望工程捐赠500万元成立“湖北希望工程·阳光凯迪基金”，王阳兄妹三人就是基金的首批受助学生。截至目前，“湖北希望工程·阳光凯迪基金”已援建8所凯迪希望小学，91间希望书屋，发放669人次助学金，惠及贫困学生6478人。

在去年捐赠500万元的基础上，今年，阳光凯迪新能源集团有限公司向湖北省青少年发展基金会再捐5000万元，启动“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划，加入“资助贫困大学生圆梦行动”。一次性捐赠

5000万元，系省青基会历史上收到的单笔额度最高的捐赠。

该计划将在省内37个扶贫开发重点县精准帮扶2000个建档立卡贫困家庭的大学新生，连续资助4年，每人每年5000元共计2万元。同时，公益计划还将为受资助的贫困大学生提供实习和就业岗位，对积极参与公益志愿服务的给予补贴，对愿意到阳光凯迪就业的受助学生实行就业兜底，推动从资金“助学”向全面“育人”转变，促使该贫困家庭从根本上脱贫。

以“教育扶贫+产业兜底”相结合的方式，打造学费资助、实习补贴到就业兜底的一条龙帮扶体系，湖北希望工程联合阳光凯迪着力探索出一个可复制、可推广的公益扶贫与企业扶贫相结合的新模式，社会广泛关注。目前，公益计划正处于紧张的报名筛选阶段。

近年来，湖北希望工程通过“项目+活动+伙伴+管理”公益模式，吸引阳光凯迪这样的爱心企业踊跃投身教育扶贫事业，硕果累累，东风汽车公司向湖北希望工程捐赠1000万元，启动“湖北希望工程东风润苗行动”；卓尔控股向湖北希望工程捐赠1000万元，设立“卓尔控股助学金”；中建三局向湖北希望工程捐赠1000万元，成立湖北希望工程——中建三局“争先筑梦·青年成长”基金……

20多年来，湖北希望工程累计筹资7.3亿余元，其中近5年来筹资3.3亿元，接近总筹资的一半。仅2016年，省青基会就筹资6661万元、全年公益性支出6230万元，荣获“湖北省扶贫开发工作先进集体”等荣誉，综合实力稳居全国青基会系统第一梯队。



公益践悟

久久为功 愈久弥新

——在持续18年的扶贫助学“成人礼”中涤荡心灵

省青少年发展基金会 柯建锋



党的十九大精神为新时代中国特色社会主义慈善事业指明了方向，为希望工程改革发展提供了新的历史机遇。2017年是湖北希望工程历史上一个标志性的年份,我们在全国首创“教育扶贫+产业兜底”扶贫助学模式,以阳光凯迪新能源集团有限公司捐赠5000万元助学款为契机，启动“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划，资助建档立卡贫困户学生上大学、促就业。截至今年，团省委、省青少年发展基金会已经持续18年资助贫困学子圆梦大学，在助学筹资规模、资助覆盖范围、资助项目内涵上实现了新的突破，湖北希望工程公益助学事业达到新的高度。

18年坚持铸就“资助贫困大学生圆梦行动”公益品牌。“让每个孩子不再因为贫穷而失去课堂”是希望工程的初心。2000年以来，随着国家九年义务教育制度的完善，我们逐步把助学工作重心从资助中小学生向交不起大学学费的贫困家庭特别是农村贫困家庭转移，持续18年开展“资助贫困大学生圆梦行动”。从早期的单打独斗到联合主流媒体协同作战，从个人零捐到企业、专项基金倾情加盟，以专心专注和精耕细作的态度，把活动做成项目，让项目成为品牌，用品牌推动事业。18年来，累计筹集善款2亿余元，直接资助贫困大学生5万余名，该项工作已经成为我省资助贫困大学生公益助学事业的一张靓丽名片。

18年坚持推动希望工程从资金“助学”向全面“育人”的内涵式转变。18年来，我们紧贴贫困青少年需求，不断深化希望工程助学项目内涵，推动物质帮扶向精神关爱转变。从最初的筹集善款解决入学学费，到为受助学子提供勤工俭学岗位、实习就业机会，再延伸到培养创新创业精神，引导参与公益活动，不断建立完善“救助—发展”的复合型公益项目理念,引导受助大学生知党恩、听党话、跟党走，帮助贫困学子实现受助向自助、自助向助人的转变。18年来，我们坚持组织各级团干部深入农村、深入一线，到最艰苦的地区、最偏远的山区、最困难的贫困学生家庭走访，联系青年、转变作风、改进工作，让青年团干在广袤的农村大地接受教育，在助学行善的实践中提升境界。

18年坚持弘扬“扶贫济困”传统美德和“扶智脱贫”时代新风。习近平总书记多次强调“治贫先治愚，扶贫必扶智”。湖北希望工程始终围绕中心、服务大局，以扶智脱贫为切入点，坚持奋斗在脱贫攻坚第一线。18年来，我们精准聚焦贫困家庭子女入学难题，汇聚社会各方爱心，弘扬“扶贫济困”传统美德和“扶智脱贫”时代新风。在湖北希望工程的旗帜下，涌现出阳光凯迪、卓尔控股、茅台集团、中建三局等一大批爱心企业，涌现出连续多年捐款的老红军、不留名的党政干部、加油站的工人、幼儿园的小朋友，以及千千万万个这样的你和我……荆楚大地“扶贫济困”蔚然成风。无论是凯迪关注的建档立卡贫困户学生，还是新世纪教育基金专注的女大学生贫困家庭，我们坚持通过帮助寒门学子圆梦大学的方式，扶一人之智、助全家脱贫，用“希望”的力量阻止贫困的代际传递。

从点滴捐赠，到爱心如潮。18年来，太多太多的感人瞬间，仿若盏盏心灯，照亮来时的路。不忘初心，方得始终。我们坚信，在党的坚强领导下，在全社会的共同努力下，湖北希望工程一定能在新时代绽放出更加夺目的光芒！



学子心声



在湖北希望工程这样的公益组织的号召下，越来越多像凯迪这样的爱心企业关注我们农村青少年读书成才。我们将珍惜受助的每一分钱，把自己磨炼成品学兼优的合格有用人才，将来更好地回报阳光凯迪公司、回报社会。

——罗田 王阳（武汉理工大学）

在学校，我一直告诫自己不可因家庭条件不好而自卑气馁。相反，我要把学习生活中不得不面对的困难和来自经济方面的压力当作一种动力和挑战。爱心企业的资助，让我更有信心，今后，无论遇到多大的困难，不灰心不放弃，争取成为有用之才，回馈社会，不负期望。

——罗田 杨婷（湖北工业大学）

在暖暖的阳光下，不管前面有多少泥泞坎坷，我们都能跨过去，湖北希望工程和阳光凯迪公司给予我们的关心和帮助将成为我们前进的最大动力。

——麻城 周腾（武昌理工学院）

“投吾以桃，报之以李”。今后，我会更加努力学习，做一名爱心志愿者，把湖北希望工程和阳光凯迪的爱心传承下去。

——来凤 向乾（华中科技大学）

接过这份沉甸甸的关爱和祝福，我内心的感动和感激已不是短短的几句话所能表达。未来，我会“扣好扣子”，解决好思想的总开关问题；“穿好鞋子”，站在人民的鞋子里前进；“撸起袖子”，加油干，以青春梦、中国梦的信念勤奋学习、传递爱心、感恩社会。

——来凤 田金龙（中南民族大学）



爱心专访

精准扶贫的“凯迪模式”——

教育扶贫+产业兜底 资本助人更育人



从1992年3.7万元创办，到总资产达560亿元，年产销额超过130亿元，阳光凯迪新能源集团有限公司现已成长为我国生物质能源产业领军企业。

近年来，企业以“奉献环保、造福人类”为核心使命，在业绩取得长足发展的同时致力于公益慈善事业，先后捐资捐款达上亿元。

热心公益事业，助力精准扶贫，凯迪有何独到之处？11月30日，就探索打造精准扶贫的“凯迪模式”，该公司董事长陈义龙接受了专访。

问：9月9日，阳光凯迪新能源集团有限公司向湖北省青少年发展基金会捐赠5000万元，启动“湖北希望工程·阳光凯迪基金”助力脱贫攻坚四年公益计划。一次性捐赠5000万元，系省青基会历史上收到的单笔额度最高的捐赠。

作为一家从事新能源产业的民营企业，在激烈市场竞争中挣钱并非易事，为何舍得“大手笔”设立专项扶贫教育基金？

陈义龙：阳光凯迪长期以来坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念来打造我们的绿色环保新兴产业。在企业发展壮大过程中，我们深深地体会到，没有各级党委和政府的关心支持，没有广大农民兄弟的参与和帮助，我们的产业是不可能成功的。为回馈社会，公司坚持做公益事业，先后捐资捐款达上亿元。

我们的事业致力于引领可持续的生态文明发展，而生态文明建设需要一代代人为之不懈奋斗。青年人代表未来，关心帮助他们的成长，是我们的天职。这几年，我在和农民打交道过程中，深深地感受到我们的扶贫工作，还有另外一个更大的空间，那就是教育扶贫。贫困的家庭仍然存在，通过教育扶贫阻断贫困代际传递问题，是最有效的途径和方法。所以我们这次是希望通过“教育扶贫+产业兜底”的方式，来培育一个在全国可实施、可复制、可推广的新的扶贫模式，真正帮助到青年人，真正把扶贫工作做到实处。

为此，公司向湖北省青少年发展基金会捐赠5000万元善款，创新扶贫模式，精准聚焦省内37个扶贫开发重点县的2000个建档立卡的贫困家庭，采用“教育扶贫+产业兜底”相结合的方式，着力探索形成贫困大学生学费资助、实习补贴到就业兜底的一条龙帮扶体系。

问：受助学子毕业后可以选择不去凯迪上班么？

陈义龙：可以。公司会对学子从大学一年级开始一直扶持到大学毕业，每年给每个大学生5000元资助，4年给每个大学生资助两万元。大学毕业时，同学们如果有其他的选择我们支持，而如果选择凯迪，我们当然欢迎，凯迪产业兜底！

问：为何要开展“教育扶贫+产业兜底”的资助模式？

陈义龙：通过“教育扶贫+产业兜底”，可以实现从助人到育人的最终转变。

凯迪从事的这一绿色新兴产业，将会引领人类迎来第三次工业革命，未来我们将逐步结束对化石资源的利用，开启一个种植能源新时代。我们要在老祖宗留给我们的土地上，打造伟大的绿色产业，新能源、新材料、互联网将全面嫁接新经济发展。可以想象，未来我们用新能源最终实现对煤炭、石油、天然气的全部替代后，中国的生态环境将变得更好，生态文明建设将迎来新面貌。

这几年，加入凯迪大家庭的大学生超过1万名。他们选择投身这个新兴产业，这一造福我们子孙万代的伟大事业，在工作中实现价值，放飞梦想。我们欢迎有志青年、大学生能够继续加入进来，尤其是我们资助的大学生。

不仅是能源专业，同学们在学校学习的绝大部分应用型专业、管理类专业、综合类专业，我们凯迪的产业都需要。这一绿色新兴产业能把一、二、三产业高度有机联合，是一个技术密集型、劳动密集型和资金密集型产业，可构建出全新的、各产业联动的低碳经济、循环经济、生态经济发展新模式。

欢迎大家加入凯迪，与我们一起共同来推进这场绿色革命，实现人生理想，真正把青春、激情和活力挥洒在伟大的全新的绿色事业上！

问：在启动教育扶贫工作前，凯迪一直致力于助力产业扶贫。有何探索？有何心得？

陈义龙：精准扶贫不能光靠给钱，最重要的是让老百姓参与到致富产业中来通过劳动致富。产业扶贫，让企业和贫困户真正组成利益共同体。产业进村，贫困户收入提高了，企业也受益。

公司积极响应党中央、省委、省政府号召，助力脱贫攻坚工作大局，全力推进产业精准扶贫，真正做到精准落地，卓有成效。经过探索，我们已成功打造一个绿色产业可复制、可推广的精准扶贫模式：凯迪与政府扶贫部门紧密配合，大量走访贫困户，形成建卡、分类、签约、培训、结对等“10个精准”扶贫操作流程，在燃料采收、燃料加工、林地流转、林地经营和电厂辅助用工等产业链上的各环节、渠道对口帮扶贫困户，创建了产业精准扶贫的“凯迪模式”。

如果没有农民的参与，公司生物质电厂的燃料就没有保障。公司的电厂帮农民增收，不少贫困户积极收集秸秆，反过来促进了电厂的高效经营。去年10月13日，全国“万企帮万村”精准扶贫工作现场交流会全体与会人员实地考察学习了我们蕲春凯迪生物质电厂产业扶贫经验。今年10月10日，“万企帮万村”精准扶贫行动论坛召开，我司作为“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业接受国务院扶贫办和全国工商联表彰。

一个3万装机、投资3亿元的电厂，每年转移支付给农民达7000万至8000万元。工厂设计寿命是40年，40年给当地农民转移支付将超过30亿元。这几年，公司在原料收购环节转移支付给农民的燃料款已超过100亿元，其中2016年超过30亿元，今年将超过40亿元，明年将超过80亿元。





