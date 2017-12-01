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辍学引发“官告民”有积极意义
7
评论
2017.12.1 星期五
辍学引发“官告民”有积极意义
湖北日报讯 11月24日，云南首例因辍学引发的“官告民”案件，在怒江州兰坪县啦井镇新建村公开审理。为依法维护适龄儿童少年享受义务教育权益，啦井镇政府将5户学生家长告上法庭，要求依法判令学生家长立即送子女入学完成义务教育。（11月29日云南网）
@读者胡建兵：啦井镇5名学生辍学回家，其家长不履行义务教育法律责任，经政府工作人员和学校老师反复做工作后，仍然没有送子女返校就读。镇政府将5名学生的家长告上法庭，这样的“官告民”值得赞赏，不但维护了法律的严肃性，也体现了政府的责任担当。
兰坪是云南27个深度贫困县之一，适龄儿童和青少年的辍失学率居高不下。当地政府在用法律维护学生受教育权的同时，也应该针对辍学的深层次原因，加大宣传力度，纠正错误观念，同时更要对症下药，通过精准扶贫，从根本上解决学生上不起学、不想上学、不敢上学的问题。