查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·拿出新状态 实现新作为 ·理性看待“公益服务换醉驾不起诉” ·广告 ·借钱发红包 ·让“最强大脑”牵引时代发展 ·辍学引发“官告民”有积极意义 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 拿出新状态 实现新作为 · 理性看待“公益服务换醉驾不起诉 · 广告 · 借钱发红包 · 让“最强大脑”牵引时代发展 · 辍学引发“官告民”有积极意义 7 评论 2017.12.1 星期五 辍学引发“官告民”有积极意义 湖北日报讯 11月24日，云南首例因辍学引发的“官告民”案件，在怒江州兰坪县啦井镇新建村公开审理。为依法维护适龄儿童少年享受义务教育权益，啦井镇政府将5户学生家长告上法庭，要求依法判令学生家长立即送子女入学完成义务教育。（11月29日云南网）

@读者胡建兵：啦井镇5名学生辍学回家，其家长不履行义务教育法律责任，经政府工作人员和学校老师反复做工作后，仍然没有送子女返校就读。镇政府将5名学生的家长告上法庭，这样的“官告民”值得赞赏，不但维护了法律的严肃性，也体现了政府的责任担当。

兰坪是云南27个深度贫困县之一，适龄儿童和青少年的辍失学率居高不下。当地政府在用法律维护学生受教育权的同时，也应该针对辍学的深层次原因，加大宣传力度，纠正错误观念，同时更要对症下药，通过精准扶贫，从根本上解决学生上不起学、不想上学、不敢上学的问题。





