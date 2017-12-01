查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·拿出新状态 实现新作为 ·理性看待“公益服务换醉驾不起诉” ·广告 ·借钱发红包 ·让“最强大脑”牵引时代发展 ·辍学引发“官告民”有积极意义 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 拿出新状态 实现新作为 · 理性看待“公益服务换醉驾不起诉 · 广告 · 借钱发红包 · 让“最强大脑”牵引时代发展 · 辍学引发“官告民”有积极意义 7 评论 2017.12.1 星期五 让“最强大脑”牵引时代发展 湖北日报讯 □ 艾丹



日前，中国工程院、中国科学院相继公布了2017年院士增选名单。我省海军工程大学何琳等4人当选中国工程院院士；武汉大学窦贤康、徐红星等3人当选中国科学院院士。至此，我省“两院”院士增至73人，创历史新高，居全国前列、中部第一。

社会对院士的崇敬，源于其可贵的探索精神、严谨的治学态度以及纯粹的人生追求。被称为“中国天眼”之父的南仁东，今年8月成为中科院院士候选人，为了FAST项目奋斗到生命最后一刻，重新定义了中国在世界天文学界的地位，却没有等到院士终选的那一天；被网友称为“二等座”院士的刘先林，78岁高龄乘高铁二等座笔耕不辍的照片红遍网络……院士所取得的科研成就，所展现出的人格魅力，所释放的创新引领作用，成为我国经济社会发展一股强大的力量。

在我国，院士不仅代表“最高学术称号”，还是一个领域科研能力、一个地方“智慧水平”的重要标志。我省是科教大省，科研院所众多，高等院校林立，科教资源优势突出。挖掘好我省科教资源的富矿，将科研实力转化为创新驱动力，将人才优势转化为产业竞争优势，才能让智慧的力量激荡起发展的层层浪花。近年来，我省大力发展“院士经济”，仅去年就新建院士专家工作站115个，共有省内外118位院士、302位专家与402家企事业单位进行了技术对接，覆盖了一大批传统产业、新兴产业。不少人习惯称卓越、智慧的头脑为“最强大脑”，以院士为代表的科研工作者，无疑是“最强大脑”之一。发挥好“最强大脑”在科技强国、创新发展中的牵引作用，让最优秀的人才，最先进的技术投入到时代的大发展，人民的新需求中，它的意义将超过院士称号本身。

如今，“院士经济”已经成为一些地方创新发展的新引擎，愈来愈多的院士将前沿的科研技术转化为现实生产力，将深厚的学术素养渗透在产学研的深度融合之中。比如江苏，两院院士总数已达到100人，居全国前列，不少院士不仅是科研领域的开拓者，也成为了科技成果助推经济发展的领航人。让智慧之光点亮现实世界，让智慧之火温暖更多的人，智慧的价值才能真正得以体现。搭建好科研成果转化的通道，培厚科技领军人才生长的土壤，激活一切有利于创新发展的体制机制，就会迎来湖北创新发展更好的明天。





