查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·拿出新状态 实现新作为 ·理性看待“公益服务换醉驾不起诉” ·广告 ·借钱发红包 ·让“最强大脑”牵引时代发展 ·辍学引发“官告民”有积极意义 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 拿出新状态 实现新作为 · 理性看待“公益服务换醉驾不起诉 · 广告 · 借钱发红包 · 让“最强大脑”牵引时代发展 · 辍学引发“官告民”有积极意义 7 评论 2017.12.1 星期五 借钱发红包 湖北日报讯 长春某学院一名辅导员结婚，班委等一些稍有“官职”的同学都给辅导员发了五百块的微信红包，有的同学还是借钱送的礼，“那可是半个月的生活费啊”。此事引起网民关注，校方称：将严肃处理。（11月30日人民网）

师生之谊纯洁无私，不该掺杂金钱的色彩，给辅导员送礼本就没有必要，超出自身承受力送礼更不值得提倡。学生们把辅导员看作是朋友想表达心意可以理解，但是作为收受的一方，老师应对学生的送礼行为有清醒认识，心意可以心领，红包却不能收，这是师德的底线，应当坚决叫停学生随礼的举动，把握好师生之情的界限。（文/李思辉）





