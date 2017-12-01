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评论
2017.12.1 星期五
借钱发红包
湖北日报讯 长春某学院一名辅导员结婚，班委等一些稍有“官职”的同学都给辅导员发了五百块的微信红包，有的同学还是借钱送的礼，“那可是半个月的生活费啊”。此事引起网民关注，校方称：将严肃处理。（11月30日人民网）
师生之谊纯洁无私，不该掺杂金钱的色彩，给辅导员送礼本就没有必要，超出自身承受力送礼更不值得提倡。学生们把辅导员看作是朋友想表达心意可以理解，但是作为收受的一方，老师应对学生的送礼行为有清醒认识，心意可以心领，红包却不能收，这是师德的底线，应当坚决叫停学生随礼的举动，把握好师生之情的界限。（文/李思辉）