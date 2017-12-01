查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·拿出新状态 实现新作为 ·理性看待“公益服务换醉驾不起诉” ·广告 ·借钱发红包 ·让“最强大脑”牵引时代发展 ·辍学引发“官告民”有积极意义 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 拿出新状态 实现新作为 · 理性看待“公益服务换醉驾不起诉 · 广告 · 借钱发红包 · 让“最强大脑”牵引时代发展 · 辍学引发“官告民”有积极意义 7 评论 2017.12.1 星期五 理性看待“公益服务换醉驾不起诉” 湖北日报讯 □ 夏熊飞



浙江温州瑞安市男子张先生醉驾并与他人发生碰撞，在符合不起诉条件下，他自愿完成30小时社会服务，最终拿到了瑞安检方的“不起诉决定书”。记者了解到，让符合不起诉条件的犯罪嫌疑人，以购买公益服务的方式落实醉驾不起诉，在国内尚属首例。（11月30日《新京报》）

该案例也在网络上引发争议。不少网民认为这是给“醉驾入刑”打折扣，与对醉驾“零容忍”相背离。的确，随着对酒驾醉驾治理的日趋严格，醉驾入刑已成为社会共识，这一方面展示了治理酒驾醉驾的成果，另一方面也说明民众对酒驾醉驾的危害以及后果有了深刻认识。正因为如此，民众对国内首例通过购买公益服务落实醉驾不起诉的案例存在疑惑，无可厚非。

通过“公益服务换醉驾不起诉”，并非普遍适用的原则，而是有着严苛标准。如在本案中，张先生归案后能如实供述，无从重情节，其酒精含量在140mg/100ml以下，且已调解赔偿，基本符合相对不起诉的标准，满足上述诸多条件，才有资格通过参与公益服务来换取检方的不起诉。

对于此类情节轻微、危害不大的醉驾行为免予起诉，能节约大量检方资源；而通过参与公益服务等方式，帮助违法犯罪嫌疑人认识到自身行为的危害并加以改正，也体现了“宽严相济”的刑事政策。此外，这一举措也符合最高法今年5月制定出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见（二）》（试行）中，“对于醉酒驾驶机动车的被告人，情节显著轻微危害不大的，不予定罪处罚；犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的规定。

但是，民众的担忧也不无道理。此类政策会否成为部分违法犯罪嫌疑人逃避责任的手段，社会公益服务能否得以落实收获实效，治理酒驾醉驾是否会因此放松标准等，还需要配套的监督机制和监督力度切实加强。相关职能部门应迎头赶上，通过政策细节的不断完善和实实在在的效果来答疑解惑，才能确保政策不走样。





