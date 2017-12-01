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7
评论
2017.12.1 星期五
理性看待“公益服务换醉驾不起诉”
湖北日报讯 □ 夏熊飞
浙江温州瑞安市男子张先生醉驾并与他人发生碰撞，在符合不起诉条件下，他自愿完成30小时社会服务，最终拿到了瑞安检方的“不起诉决定书”。记者了解到，让符合不起诉条件的犯罪嫌疑人，以购买公益服务的方式落实醉驾不起诉，在国内尚属首例。（11月30日《新京报》）
该案例也在网络上引发争议。不少网民认为这是给“醉驾入刑”打折扣，与对醉驾“零容忍”相背离。的确，随着对酒驾醉驾治理的日趋严格，醉驾入刑已成为社会共识，这一方面展示了治理酒驾醉驾的成果，另一方面也说明民众对酒驾醉驾的危害以及后果有了深刻认识。正因为如此，民众对国内首例通过购买公益服务落实醉驾不起诉的案例存在疑惑，无可厚非。
通过“公益服务换醉驾不起诉”，并非普遍适用的原则，而是有着严苛标准。如在本案中，张先生归案后能如实供述，无从重情节，其酒精含量在140mg/100ml以下，且已调解赔偿，基本符合相对不起诉的标准，满足上述诸多条件，才有资格通过参与公益服务来换取检方的不起诉。
对于此类情节轻微、危害不大的醉驾行为免予起诉，能节约大量检方资源；而通过参与公益服务等方式，帮助违法犯罪嫌疑人认识到自身行为的危害并加以改正，也体现了“宽严相济”的刑事政策。此外，这一举措也符合最高法今年5月制定出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见（二）》（试行）中，“对于醉酒驾驶机动车的被告人，情节显著轻微危害不大的，不予定罪处罚；犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的规定。
但是，民众的担忧也不无道理。此类政策会否成为部分违法犯罪嫌疑人逃避责任的手段，社会公益服务能否得以落实收获实效，治理酒驾醉驾是否会因此放松标准等，还需要配套的监督机制和监督力度切实加强。相关职能部门应迎头赶上，通过政策细节的不断完善和实实在在的效果来答疑解惑，才能确保政策不走样。