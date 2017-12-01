查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·拿出新状态 实现新作为 ·理性看待“公益服务换醉驾不起诉” ·广告 ·借钱发红包 ·让“最强大脑”牵引时代发展 ·辍学引发“官告民”有积极意义 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 拿出新状态 实现新作为 · 理性看待“公益服务换醉驾不起诉 · 广告 · 借钱发红包 · 让“最强大脑”牵引时代发展 · 辍学引发“官告民”有积极意义 7 评论 2017.12.1 星期五 拿出新状态 实现新作为 ——三论学习贯彻十九大精神奋力冲刺全年目标 湖北日报讯 □ 湖北日报评论员



毛泽东同志曾说，人是要有一点精神的；邓小平同志也说，要有那么一股子气呀、劲呀。强调的都是精神状态。进入新时代，要有新气象、新作为，必须用同新时代相匹配、同新征程相呼应的精神状态来保证。当前，全省各地学习贯彻十九大精神热潮激荡，我们要把这股巨大政治热情，转化为推动发展的强大动力，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，展现新气象、实现新作为。

实现新作为，要用好新思想。思想是行动的先导，习近平新时代中国特色社会主义思想是我们做好一切工作的总遵循，是我们破解一切难题的“金钥匙”。学深悟透、学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、精髓要义是基本要求；学以提能，善于把握和运用其中蕴含的立场、观点和方法是根本路径；学以致用，切实用贯穿其中的立场、观点和方法指导实践、推动工作、造福人民是最终落脚点。

实现新作为，要增强新本领。“既要政治过硬，又要本领高强”是新时代的新要求。面对诸多矛盾叠加、各种风险隐患交汇的挑战，我们常常能看到问题，但往往苦于一时解决不了、解决不力。这种“落差”归根到底，还是因为能力不够强、办法不够多。时刻保持强烈的“知识恐慌”“能力恐慌”，把能力建设作为履职尽责之基，在学思践悟中切实增强“八个本领”，牢牢把握工作主动权。

实现新作为，要体现新作风。新作风体现在直面矛盾、挑战、难题的担当中，担当的宽肩膀就是争当解决问题的“主攻手”，而不是“二传手”，更不能当“甩手掌柜”。新作风体现在实事求是的务实态度中，稳增长靠的是真抓实干的实绩，而不是弄虚作假的“造数据”。新作风体现在践行执政为民的根本理念和以人民为中心的发展思想中，始终同人民想在一起、干在一起，全心全意为民谋福祉，扎扎实实为民办实事。

实现新作为，要落实新成效。新作为必须让老百姓可知可感，最终要体现在发展的成效上。成效怎么来？说一千道一万要靠干出来。把学习的成果转化成行动力，就能干出新成效；紧紧围绕发展第一要务，聚焦重点工作，出重拳、真督查，就能督出压力、督出动力、督出新成效。

时间越到最后越是决定成败的关键时刻，要想更进一步，非得有更多的付出不可。现在，离完成全年目标任务时间已经不多，冲刺之时正是攻坚克难之时，正是憋足气力奋力拼搏之时。时间正在期待我们，拼出一份全新的精气神，跑出一份亮眼的成绩单。





