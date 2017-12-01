查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模 ·打造务实合作与人文交流新领域 ·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹 ·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度 ·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知 ·财政部提前下达明年多项预算指标 ·中国代表呼吁有关各方保持克制 ·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规 · 打造务实合作与人文交流新领域 · 图文：中国粒子探测卫星发现疑似 · 加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力 · 国办下发关于2018年部分节假 · 财政部提前下达明年多项预算指标 · 中国代表呼吁有关各方保持克制 · 图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 6 时事 2017.12.1 星期五 图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 湖北日报讯 11月30日，在印度尼西亚巴厘岛伍拉莱国际机场，中国游客向中国驻登巴萨总领馆工作人员咨询情况。

因火山喷发机场关闭而滞留印度尼西亚巴厘岛的中国游客目前正陆续撤离。据中国驻登巴萨总领馆统计，直到机场29日重新开放前，在巴厘岛滞留的中国游客有1.7万人左右。从29日晚开始，总领馆已陆续协调东方航空公司、厦门航空公司和南方航空公司客机飞往巴厘岛，“空机来，满机走”，协助中国游客回国。 （新华社发）





