挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模打造务实合作与人文交流新领域图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度国办下发关于2018年部分节假日安排的通知财政部提前下达明年多项预算指标中国代表呼吁有关各方保持克制图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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 第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
湖北日报电子版
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6 时事 2017.12.1 星期五
安理会就朝鲜导弹发射问题召开公开会
中国代表呼吁有关各方保持克制
    湖北日报讯 据新华社电 中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛11月29日在安理会关于朝鲜导弹发射问题公开会上发言，呼吁朝鲜半岛核危机有关各方保持克制，力争早日恢复对话谈判。
    吴海涛说，安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定，中方对朝鲜有关发射活动表示严重关切和反对，强烈敦促朝鲜遵守安理会相关决议，停止采取加剧朝鲜半岛紧张的行动。
    他说，最近一段时间，朝鲜半岛局势总体稳定，这为推动政治外交努力提供了“窗口期”。但遗憾的是，这一“窗口期”未能转化为重启对话谈判。当前形势下，安理会应承担历史责任，推动各方综合施策，以和平、外交和政治方式解决问题，维护朝鲜半岛和平稳定。中方将继续全面、完整地执行安理会相关决议，与有关各方一道，为推动半岛核问题的妥善解决，早日实现半岛无核化和长治久安继续发挥积极和建设性作用。


   
　