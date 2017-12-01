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第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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中国代表呼吁有关各方保持克制
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图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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时事
2017.12.1 星期五
安理会就朝鲜导弹发射问题召开公开会
中国代表呼吁有关各方保持克制
湖北日报讯 据新华社电 中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛11月29日在安理会关于朝鲜导弹发射问题公开会上发言，呼吁朝鲜半岛核危机有关各方保持克制，力争早日恢复对话谈判。
吴海涛说，安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定，中方对朝鲜有关发射活动表示严重关切和反对，强烈敦促朝鲜遵守安理会相关决议，停止采取加剧朝鲜半岛紧张的行动。
他说，最近一段时间，朝鲜半岛局势总体稳定，这为推动政治外交努力提供了“窗口期”。但遗憾的是，这一“窗口期”未能转化为重启对话谈判。当前形势下，安理会应承担历史责任，推动各方综合施策，以和平、外交和政治方式解决问题，维护朝鲜半岛和平稳定。中方将继续全面、完整地执行安理会相关决议，与有关各方一道，为推动半岛核问题的妥善解决，早日实现半岛无核化和长治久安继续发挥积极和建设性作用。