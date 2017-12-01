查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模 ·打造务实合作与人文交流新领域 ·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹 ·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度 ·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知 ·财政部提前下达明年多项预算指标 ·中国代表呼吁有关各方保持克制 ·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规 · 打造务实合作与人文交流新领域 · 图文：中国粒子探测卫星发现疑似 · 加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力 · 国办下发关于2018年部分节假 · 财政部提前下达明年多项预算指标 · 中国代表呼吁有关各方保持克制 · 图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 6 时事 2017.12.1 星期五 财政部提前下达明年多项预算指标 明确专项用于保障民生 湖北日报讯 据新华社电 为做好民生保障工作，记者11月30日了解到，财政部日前会同民政部、住房城乡建设部下发通知，提前下达2018年中央财政困难群众救助补助资金9286407万元、医疗救助补助资金1078932万元、农村危房改造补助资金1859162万元，以及残疾人事业发展补助资金212646万元。

关于资金使用用途，通知明确，中央财政困难群众救助补助专项用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出；中央财政农村危房改造补助用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的危房改造。

中央财政医疗救助补助资金中一般公共预算资金952929万元、中央专项彩票公益金126003万元。据了解，该项资金救助对象为在中国境内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者。

通知指出，残疾人事业发展补助资金中一般公共预算资金88908万元，统筹用于残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训等方面支出；中央专项彩票公益金123738万元，统筹用于残疾儿童康复救助、残疾人康复和托养机构设备补贴、残疾人助学等方面支出。

通知特别强调，用于贫困县的中央财政农村危房改造补助资金增幅不低于该项资金平均增幅。要求及时将资金分解下达到县，分配给贫困县的资金一律采取“切块下达”，资金项目审批权限完全下放到县，不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。





