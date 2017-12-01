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第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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图文：中国粒子探测卫星发现疑似
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加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力
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国办下发关于2018年部分节假
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财政部提前下达明年多项预算指标
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中国代表呼吁有关各方保持克制
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图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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时事
2017.12.1 星期五
国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
湖北日报讯 据新华社电国务院办公厅11月30日将2018年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排下发通知如下：
一、元旦：1月1日放假，与周末连休。
二、春节：2月15日至21日放假调休，共7天。2月11日（星期日）、2月24日（星期六）上班。
三、清明节：4月5日至7日放假调休，共3天。4月8日（星期日）上班。
四、劳动节：4月29日至5月1日放假调休，共3天。4月28日（星期六）上班。
五、端午节：6月18日放假，与周末连休。
六、中秋节：9月24日放假，与周末连休。
七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。9月29日（星期六）、9月30日（星期日）上班。