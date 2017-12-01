查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模 ·打造务实合作与人文交流新领域 ·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹 ·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度 ·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知 ·财政部提前下达明年多项预算指标 ·中国代表呼吁有关各方保持克制 ·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规 · 打造务实合作与人文交流新领域 · 图文：中国粒子探测卫星发现疑似 · 加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力 · 国办下发关于2018年部分节假 · 财政部提前下达明年多项预算指标 · 中国代表呼吁有关各方保持克制 · 图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 6 时事 2017.12.1 星期五 国办下发关于2018年部分节假日安排的通知 湖北日报讯 据新华社电国务院办公厅11月30日将2018年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排下发通知如下：

一、元旦：1月1日放假，与周末连休。

二、春节：2月15日至21日放假调休，共7天。2月11日（星期日）、2月24日（星期六）上班。

三、清明节：4月5日至7日放假调休，共3天。4月8日（星期日）上班。

四、劳动节：4月29日至5月1日放假调休，共3天。4月28日（星期六）上班。

五、端午节：6月18日放假，与周末连休。

六、中秋节：9月24日放假，与周末连休。

七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。9月29日（星期六）、9月30日（星期日）上班。





