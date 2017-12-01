挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模打造务实合作与人文交流新领域图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度国办下发关于2018年部分节假日安排的通知财政部提前下达明年多项预算指标中国代表呼吁有关各方保持克制图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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 第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
湖北日报电子版
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6 时事 2017.12.1 星期五
国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
    湖北日报讯 据新华社电国务院办公厅11月30日将2018年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排下发通知如下：
    一、元旦：1月1日放假，与周末连休。
    二、春节：2月15日至21日放假调休，共7天。2月11日（星期日）、2月24日（星期六）上班。
    三、清明节：4月5日至7日放假调休，共3天。4月8日（星期日）上班。
    四、劳动节：4月29日至5月1日放假调休，共3天。4月28日（星期六）上班。
    五、端午节：6月18日放假，与周末连休。
    六、中秋节：9月24日放假，与周末连休。
    七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。9月29日（星期六）、9月30日（星期日）上班。


   
　