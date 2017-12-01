查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模 ·打造务实合作与人文交流新领域 ·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹 ·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度 ·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知 ·财政部提前下达明年多项预算指标 ·中国代表呼吁有关各方保持克制 ·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规 · 打造务实合作与人文交流新领域 · 图文：中国粒子探测卫星发现疑似 · 加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力 · 国办下发关于2018年部分节假 · 财政部提前下达明年多项预算指标 · 中国代表呼吁有关各方保持克制 · 图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 6 时事 2017.12.1 星期五 李克强就加强防艾工作作出重要批示 加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度 湖北日报讯 据新华社电 今年12月1日是第三十个世界艾滋病日。中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前就加强艾滋病防治工作作出重要批示。

批示指出：艾滋病是严重危害人民健康和生命安全的重大疾病，加强防治工作是实施健康中国战略的重要任务。党的十八大以来，各地区、各相关部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，切实落实各项防治措施，将艾滋病持续控制在低流行水平，成绩应予充分肯定。望全面深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照新时期卫生与健康工作方针，针对艾滋病传播流行的新形势和新变化，进一步落实防治责任，加大投入力度，扎实推进实施“十三五”艾滋病防治行动计划。加强科研攻关，努力突破防治瓶颈。结合深化医改着力完善防治服务体系，提供更有针对性的预防治疗服务，特别要加大对受艾滋病影响的贫困人群帮扶力度。建立防治和科研人员激励保障机制，充分调动社会组织等各方力量，促进全社会广泛参与，倡导健康文明生活方式，推动形成共担防艾责任、共享健康权利、共建健康中国的良好局面。





