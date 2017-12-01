挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模打造务实合作与人文交流新领域图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度国办下发关于2018年部分节假日安排的通知财政部提前下达明年多项预算指标中国代表呼吁有关各方保持克制图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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 第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
湖北日报电子版
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6 时事 2017.12.1 星期五
李克强就加强防艾工作作出重要批示
加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
    湖北日报讯 据新华社电 今年12月1日是第三十个世界艾滋病日。中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前就加强艾滋病防治工作作出重要批示。
    批示指出：艾滋病是严重危害人民健康和生命安全的重大疾病，加强防治工作是实施健康中国战略的重要任务。党的十八大以来，各地区、各相关部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，切实落实各项防治措施，将艾滋病持续控制在低流行水平，成绩应予充分肯定。望全面深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照新时期卫生与健康工作方针，针对艾滋病传播流行的新形势和新变化，进一步落实防治责任，加大投入力度，扎实推进实施“十三五”艾滋病防治行动计划。加强科研攻关，努力突破防治瓶颈。结合深化医改着力完善防治服务体系，提供更有针对性的预防治疗服务，特别要加大对受艾滋病影响的贫困人群帮扶力度。建立防治和科研人员激励保障机制，充分调动社会组织等各方力量，促进全社会广泛参与，倡导健康文明生活方式，推动形成共担防艾责任、共享健康权利、共建健康中国的良好局面。


   
　