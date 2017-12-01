挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模打造务实合作与人文交流新领域图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度国办下发关于2018年部分节假日安排的通知财政部提前下达明年多项预算指标中国代表呼吁有关各方保持克制图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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 第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
湖北日报电子版
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6 时事 2017.12.1 星期五
李克强会见匈牙利总统阿戴尔时表示
打造务实合作与人文交流新领域
    湖北日报讯 据新华社布达佩斯11月29日电国务院总理李克强当地时间11月29日上午在布达佩斯总统府会见匈牙利总统阿戴尔。
    李克强首先转达了习近平主席对阿戴尔总统的亲切问候。李克强表示，中匈两国1949年10月建交以来，双方始终坚持相互尊重、平等相待，政治互信不断巩固，各领域交流与合作持续深化，中匈关系与合作发展不断提升新水平。中方愿同匈方加强发展战略对接，找准互利合作契合点，打造务实合作与人文交流新领域，共同推动“16+1合作”不断取得新成果。
    阿戴尔表示，匈中一直保持密切交往，友好合作日益深化。李克强总理此访期间，同匈方就发展两国关系与合作达成新的重要共识，取得积极成果。匈方愿同中方进一步加强互利合作，密切在国际事务中的协调沟通，推动匈中关系与“16+1合作”向前发展。
    双方还就气候变化问题交换意见。李克强指出，中国政府积极参与推动、签署气候变化《巴黎协定》，制定并提交应对气候变化国家自主贡献文件。中方将根据共同但有区别的责任原则，继续履行《巴黎协定》承诺，愿同包括匈方在内的有关各方拓展环保领域合作，推动国际社会加强合作，共同应对气候变化挑战。


   
　