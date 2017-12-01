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第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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打造务实合作与人文交流新领域
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图文：中国粒子探测卫星发现疑似
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加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力
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国办下发关于2018年部分节假
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财政部提前下达明年多项预算指标
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中国代表呼吁有关各方保持克制
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图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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时事
2017.12.1 星期五
李克强会见匈牙利总统阿戴尔时表示
打造务实合作与人文交流新领域
湖北日报讯 据新华社布达佩斯11月29日电国务院总理李克强当地时间11月29日上午在布达佩斯总统府会见匈牙利总统阿戴尔。
李克强首先转达了习近平主席对阿戴尔总统的亲切问候。李克强表示，中匈两国1949年10月建交以来，双方始终坚持相互尊重、平等相待，政治互信不断巩固，各领域交流与合作持续深化，中匈关系与合作发展不断提升新水平。中方愿同匈方加强发展战略对接，找准互利合作契合点，打造务实合作与人文交流新领域，共同推动“16+1合作”不断取得新成果。
阿戴尔表示，匈中一直保持密切交往，友好合作日益深化。李克强总理此访期间，同匈方就发展两国关系与合作达成新的重要共识，取得积极成果。匈方愿同中方进一步加强互利合作，密切在国际事务中的协调沟通，推动匈中关系与“16+1合作”向前发展。
双方还就气候变化问题交换意见。李克强指出，中国政府积极参与推动、签署气候变化《巴黎协定》，制定并提交应对气候变化国家自主贡献文件。中方将根据共同但有区别的责任原则，继续履行《巴黎协定》承诺，愿同包括匈方在内的有关各方拓展环保领域合作，推动国际社会加强合作，共同应对气候变化挑战。