查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模 ·打造务实合作与人文交流新领域 ·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹 ·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度 ·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知 ·财政部提前下达明年多项预算指标 ·中国代表呼吁有关各方保持克制 ·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规 · 打造务实合作与人文交流新领域 · 图文：中国粒子探测卫星发现疑似 · 加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力 · 国办下发关于2018年部分节假 · 财政部提前下达明年多项预算指标 · 中国代表呼吁有关各方保持克制 · 图文：中国游客陆续撤离巴厘岛 6 时事 2017.12.1 星期五 李克强会见俄罗斯总统普京时指出 挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模 湖北日报讯 据新华社莫斯科11月29日电 国务院总理李克强当地时间11月29日在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。

李克强首先转达了习近平主席对普京总统的诚挚问候和良好祝愿。李克强表示，中国共产党第十九次全国代表大会闭幕后不久，习近平主席同普京总统在越南岘港成功会晤。中俄全面战略协作伙伴关系稳定向前发展。

李克强指出，当前两国经济合作正迈出坚实步伐。双方在经贸、能源、航空、交通基础设施、产能装备、农业等传统领域合作持续推进，在数字经济、科技创新、中小企业等新领域合作也取得进展，表明中俄之间的合作有很大潜力和广阔前景。中方愿将“一带一路”倡议同欧亚经济联盟加强对接，既发挥好传统领域合作的龙头作用，又注重新兴领域的新动能效应，挖掘远东开发潜力，扩大跨境贸易规模，更好造福两国人民。

李克强强调，中方愿同俄方加强在国际事务中的沟通协调，密切在上海合作组织等多边框架内的合作，共同助力地区合作稳中求进，为世界的和平发展注入建设性力量。

普京欢迎李克强来俄出席上海合作组织成员国总理会议。他表示，俄中保持频繁的高层交往与沟通，充分表明两国关系发展的稳定性和高水平。两国政府及有关合作机制对双方务实合作发挥了重要指导作用。当前俄中贸易增长势头良好，能源、交通基础设施、农业、地方等领域合作积极推进。欧亚经济联盟和“一带一路”倡议具有互补性，希望双方对接好发展战略，更好实现互利双赢。

又讯 应俄罗斯总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强当地时间11月30日上午乘专机抵达索契国际机场，将出席在这里举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

与会期间，李克强还将同上合组织成员国领导人共同签署有关合作文件，举行多场双边会见，并在梅德韦杰夫总理陪同下出席有关人文等活动。





