挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模打造务实合作与人文交流新领域图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度国办下发关于2018年部分节假日安排的通知财政部提前下达明年多项预算指标中国代表呼吁有关各方保持克制图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
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 第6版 时事
·挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
·打造务实合作与人文交流新领域
·图文：中国粒子探测卫星发现疑似暗物质踪迹
·加大对受艾滋影响贫困人群帮扶力度
·国办下发关于2018年部分节假日安排的通知
·财政部提前下达明年多项预算指标
·中国代表呼吁有关各方保持克制
·图文：中国游客陆续撤离巴厘岛
湖北日报电子版
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6 时事 2017.12.1 星期五
李克强会见俄罗斯总统普京时指出
挖掘远东开发潜力扩大跨境贸易规模
    湖北日报讯 据新华社莫斯科11月29日电 国务院总理李克强当地时间11月29日在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。
    李克强首先转达了习近平主席对普京总统的诚挚问候和良好祝愿。李克强表示，中国共产党第十九次全国代表大会闭幕后不久，习近平主席同普京总统在越南岘港成功会晤。中俄全面战略协作伙伴关系稳定向前发展。
    李克强指出，当前两国经济合作正迈出坚实步伐。双方在经贸、能源、航空、交通基础设施、产能装备、农业等传统领域合作持续推进，在数字经济、科技创新、中小企业等新领域合作也取得进展，表明中俄之间的合作有很大潜力和广阔前景。中方愿将“一带一路”倡议同欧亚经济联盟加强对接，既发挥好传统领域合作的龙头作用，又注重新兴领域的新动能效应，挖掘远东开发潜力，扩大跨境贸易规模，更好造福两国人民。
    李克强强调，中方愿同俄方加强在国际事务中的沟通协调，密切在上海合作组织等多边框架内的合作，共同助力地区合作稳中求进，为世界的和平发展注入建设性力量。
    普京欢迎李克强来俄出席上海合作组织成员国总理会议。他表示，俄中保持频繁的高层交往与沟通，充分表明两国关系发展的稳定性和高水平。两国政府及有关合作机制对双方务实合作发挥了重要指导作用。当前俄中贸易增长势头良好，能源、交通基础设施、农业、地方等领域合作积极推进。欧亚经济联盟和“一带一路”倡议具有互补性，希望双方对接好发展战略，更好实现互利双赢。
    又讯 应俄罗斯总理梅德韦杰夫邀请，国务院总理李克强当地时间11月30日上午乘专机抵达索契国际机场，将出席在这里举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。
    与会期间，李克强还将同上合组织成员国领导人共同签署有关合作文件，举行多场双边会见，并在梅德韦杰夫总理陪同下出席有关人文等活动。


 
　