查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 要闻 ·湖北 转型发展有门道 ·武汉成移动政务新典型 ·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 ·留守在花园 ·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同 ·东风公司发布首份精准扶贫报告 ·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 ·要物质脱贫，也要精神脱贫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 湖北 转型发展有门道 · 武汉成移动政务新典型 · 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 · 留守在花园 · 武汉大学生最低年薪标准首次纳入 · 东风公司发布首份精准扶贫报告 · 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困 · 要物质脱贫，也要精神脱贫 5 要闻 2017.12.1 星期五 要物质脱贫，也要精神脱贫 湖北日报讯 □ 黄璐



贫穷不是不可改变的宿命。

靠什么改变？

离不开党和政府的关心。精准扶贫进入攻坚拔寨期，十九大已吹响决胜全面建成小康社会的冲锋号。

更离不开激发内生动力。从“要我脱贫”到“我要脱贫”，要培养和增强贫困人口的发展意愿，提振“精气神”。

摆脱“等靠要”观念，宁愿苦干、不愿苦熬；

摆脱畏难意识，积极行动，攻坚克难；

摆脱依赖思想，自力更生、艰苦奋斗。

幸福不会从天降，勤劳拼出好日子。

打赢脱贫攻坚战，要物质脱贫，更要精神脱贫。





