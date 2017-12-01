湖北 转型发展有门道武汉成移动政务新典型十堰根治虹桥市场噪音扰民问题留守在花园武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同东风公司发布首份精准扶贫报告宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户要物质脱贫，也要精神脱贫
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 第5版 要闻
·湖北 转型发展有门道
·武汉成移动政务新典型
·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题
·留守在花园
·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同
·东风公司发布首份精准扶贫报告
·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户
·要物质脱贫，也要精神脱贫
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5 要闻 2017.12.1 星期五
要物质脱贫，也要精神脱贫
    湖北日报讯 □ 黄璐

    贫穷不是不可改变的宿命。
    靠什么改变？
    离不开党和政府的关心。精准扶贫进入攻坚拔寨期，十九大已吹响决胜全面建成小康社会的冲锋号。
    更离不开激发内生动力。从“要我脱贫”到“我要脱贫”，要培养和增强贫困人口的发展意愿，提振“精气神”。
    摆脱“等靠要”观念，宁愿苦干、不愿苦熬；
    摆脱畏难意识，积极行动，攻坚克难；
    摆脱依赖思想，自力更生、艰苦奋斗。
    幸福不会从天降，勤劳拼出好日子。
    打赢脱贫攻坚战，要物质脱贫，更要精神脱贫。


   
　