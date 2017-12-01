查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 要闻 ·湖北 转型发展有门道 ·武汉成移动政务新典型 ·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 ·留守在花园 ·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同 ·东风公司发布首份精准扶贫报告 ·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 ·要物质脱贫，也要精神脱贫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 湖北 转型发展有门道 · 武汉成移动政务新典型 · 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 · 留守在花园 · 武汉大学生最低年薪标准首次纳入 · 东风公司发布首份精准扶贫报告 · 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困 · 要物质脱贫，也要精神脱贫 5 要闻 2017.12.1 星期五 自立自强 不等不靠不要 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 湖北日报讯 湖北日报讯（记者黄璐、李彦睿）“我自愿退出精准扶贫建档立卡贫困户。”11月27日下午，宣恩县沙道沟镇桃子岔村贫困户刘守兴到村委会，主动申请退出建档立卡贫困户。

摁着红手印的申请书这样写道：“我儿子已大学毕业，现已在创业中，无负担；我们现在身体都很健康，还有一定积蓄；我们想通过自己的努力自立自强、发家致富，减少党和政府的负担，做一个自立自强勤劳的人；现在我家不困难了，不需要帮扶了。”

刘守兴今年61岁，1993年因煤矿坍塌事故，造成左大腿粉碎性骨折。2010年，大腿康复后，他到宣恩县城开三轮车，月收入约2000元，给儿子交完学费后，所剩无几。2013年，他到浙江宁波一家船厂打工，月收入约3500元。当时，儿子上大学各项费用每年3万多元，家中为此欠下一笔债务。2015年，他被评定为低保户，夫妻俩也被纳入精准扶贫对象。

该村扶贫专干梁艳介绍，去年7月，刘守兴就向村委会提出，退出低保名额，村里开会讨论已同意。这次，他又主动申请退出贫困户。“生活现在慢慢好了，还是把党的好政策留给更困难的人！”刘守兴坚定地说，好日子要靠自己干出来。“怎么这傻，到手的政策不好好享受？”有的村民不理解。

11月28日，梁艳到刘守兴家中走访。小庭院里，一家三口住在不足30平方米的老旧木质房里，有一台黑白电视机，新添置了沙发、冰箱等。“很快，这个旧房就要翻修了。”头戴一顶橄榄帽，刘守兴精气神十足。他说，现在，夫妇俩都在宁波打工，月收入约6000元。

目前，村里已接受刘守兴的申请。梁艳介绍，省扶贫攻坚领导小组制定了贫困人口退出的脱贫程序和相关标准，若刘守兴12月能通过由村“两委”组织的民主评议和驻村工作队的核实认可，就能在建档立卡贫困人口中销号，县里将开展验收抽查。“脱贫不难，但自立自强，不等不靠不要，发自内心地想退贫真难。刘守兴，为你点赞！”宣恩县扶贫办副主任方应鹏说。





