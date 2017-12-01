湖北 转型发展有门道武汉成移动政务新典型十堰根治虹桥市场噪音扰民问题留守在花园武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同东风公司发布首份精准扶贫报告宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户要物质脱贫，也要精神脱贫
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5 要闻 2017.12.1 星期五
东风公司发布首份精准扶贫报告
累计投入2亿多元援助藏疆桂鄂
    湖北日报讯 湖北日报讯 （记者李剑军、通讯员邓金龙）11月23日，以“精准扶贫，东风力量”为主题的东风汽车公司2017年社会责任大会暨精准扶贫工作推进会在武汉召开。会上发布《东风汽车公司精准扶贫报告》显示，东风累计投入2亿多元支持西藏、新疆、广西、湖北扶贫项目。这是中国汽车行业首份精准扶贫专项报告。
    多年来，东风公司始终把扶贫工作作为重要政治任务抓紧抓好，通过开展援藏、援疆、援桂及润楚工程等扶贫项目，为受援地经济社会发展作出了突出贡献。自2002年援藏以来，东风累计投资1.15亿元，实施项目79个，用于基础设施援建、产业帮扶、医疗援助和智力支持方面。2013年援疆以来，东风累计向新疆柯坪县投入扶贫资金1000多万元，用于基建、庭院经济、教育帮扶等领域。对口帮扶广西马山县，打造出了“公司+基地+贫困户”的特色产业扶贫范本，助贫困户户均增收6000余元。东风还以“润楚工程”为载体，对口帮扶我省兴山、房县、恩施、五峰、丹江口、黄冈等地。
    2012年，东风公司发布了社会责任中期计划，同年成立原始注资5000万元的东风公益基金会。据此东风探索建立了“1+6+N”扶贫模式，即以东风社会责任“润”计划2.0为指引，重点通过党建扶贫、民生扶贫、医疗扶贫、产业扶贫、教育扶贫和文化扶贫六大领域推进脱贫攻坚，动员全体东风员工、合作伙伴、社会组织等利益相关方参与的“大扶贫”格局。


   
　