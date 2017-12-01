查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 要闻 ·湖北 转型发展有门道 ·武汉成移动政务新典型 ·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 ·留守在花园 ·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同 ·东风公司发布首份精准扶贫报告 ·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 ·要物质脱贫，也要精神脱贫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 湖北 转型发展有门道 · 武汉成移动政务新典型 · 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 · 留守在花园 · 武汉大学生最低年薪标准首次纳入 · 东风公司发布首份精准扶贫报告 · 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困 · 要物质脱贫，也要精神脱贫 5 要闻 2017.12.1 星期五 东风公司发布首份精准扶贫报告 累计投入2亿多元援助藏疆桂鄂 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者李剑军、通讯员邓金龙）11月23日，以“精准扶贫，东风力量”为主题的东风汽车公司2017年社会责任大会暨精准扶贫工作推进会在武汉召开。会上发布《东风汽车公司精准扶贫报告》显示，东风累计投入2亿多元支持西藏、新疆、广西、湖北扶贫项目。这是中国汽车行业首份精准扶贫专项报告。

多年来，东风公司始终把扶贫工作作为重要政治任务抓紧抓好，通过开展援藏、援疆、援桂及润楚工程等扶贫项目，为受援地经济社会发展作出了突出贡献。自2002年援藏以来，东风累计投资1.15亿元，实施项目79个，用于基础设施援建、产业帮扶、医疗援助和智力支持方面。2013年援疆以来，东风累计向新疆柯坪县投入扶贫资金1000多万元，用于基建、庭院经济、教育帮扶等领域。对口帮扶广西马山县，打造出了“公司+基地+贫困户”的特色产业扶贫范本，助贫困户户均增收6000余元。东风还以“润楚工程”为载体，对口帮扶我省兴山、房县、恩施、五峰、丹江口、黄冈等地。

2012年，东风公司发布了社会责任中期计划，同年成立原始注资5000万元的东风公益基金会。据此东风探索建立了“1+6+N”扶贫模式，即以东风社会责任“润”计划2.0为指引，重点通过党建扶贫、民生扶贫、医疗扶贫、产业扶贫、教育扶贫和文化扶贫六大领域推进脱贫攻坚，动员全体东风员工、合作伙伴、社会组织等利益相关方参与的“大扶贫”格局。





